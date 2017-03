Wenn es um Fußball geht, macht dem Manfred keiner etwas vor

Dortmund, Berlin - die Gewalt hält den Fußball derzeit im Griff. 25 000 Leute stehen auf der mystischen Dortmunder Südtribüne, davon sind 400 Chaoten, die nur auf Krawall aus sind. Mit Fußball hat diese zahlenmäßig verschwindende Minderheit überhaupt nichts am Hut. Die Zeche zahlen aber die Vereine - der BVB musste gegen den VfL Wolfsburg vor leerer Südtribüne spielen - und die zig Tausende echten Fans im Stadion.

"Fußball ohne Südtribüne ist wie Fußball ohne Ball", meinte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zur Sperrung der Dortmunder Südtribüne. Man kann es auch so sagen: Fußball ohne Fans ist kein Fußball. Auch wenn die Zuschauereinnahmen für die meisten Profivereine nur noch Peanuts sind, auf eine stimmgewaltige Kulisse, die die eigene Mannschaft nach vorne peitscht, kann keiner verzichten. Deshalb lasst uns, auch wenn jeder Chaot einer zu viel ist, eine Lanze für die zig Millionen wahren Fußballfans brechen. Sie sind das Salz in der Suppe, ganz besonders im Amateurbereich. Ein Paradebeispiel ist Manfred Vogt. Der 80-Jährige aus Vimbuch liebt den Fußball. Seit 65 Jahren. Damals pilgerte der gebürtige Geroldsauer auf den Walter-Herrmann-Sportplatz, um den einst so großen SC Baden-Baden zu sehen und zu unterstützen. 30 Jahre lang bebte er auf dem Betze, erlebte den Abstieg in der Saison 1995/1996, den Pokalsieg in Berlin gegen den Karlsruher SC (1:0, 1996), den direkten Wiederaufstieg mit "König Otto" Rehhagel und die sensationelle Meisterschaft 1998 hautnah mit.

Vogt liebt aber nicht nur die große Fußballbühne. Die Heimspiele des SV Vimbuch verfolgt er regelmäßig. bei schönem Wetter auf der Clubhaus-Terrasse im Liegestuhl. Derzeit hat er allen Grund zur Freude, denn die Vimbucher sind Tabellenführer in der Kreisliga A Süd. Im Forlengrund kennt das Vereinsurgestein jeden Grashalm, von den C-Junioren bis zu den Verbandsliga-Frauen der SG Vimbuch/Lichtenau alle Teams. Und alle kennen ihn.

Manfred Vogt schaut aber auch gerne über den Tellerrand hinaus. In Bühl, Bühlertal, Kuppenheim oder Linx ist er bei attraktiven Spielen stets mit am Ball. Seit einiger Zeit schlägt sein Herz stark für den Oberligisten SV Oberachern. "Das ist Fußball, schnell, technisch versiert", schwärmt Vogt. Vor dem Spiel besorgt er sich die Mannschaftsaufstellungen, verteilt für sich Noten und plaudert dann gerne über das Match. Wenn es um Fußball geht, macht Manfred Vogt keiner etwas vor. Beim wöchentlichen Stammtisch in einem Vimbucher Cafe ist er der Starredner, der die fußballverrückte Clique meist zum Zuhören verdammt. "Sonst verliere ich den Faden", meint er dann nur verschmitzt.

Während alle drei Söhne - Thomas ist Vorstand Sport des SV Vimbuch - gekickt haben und vier seiner insgesamt neun Enkelkinder derzeit dem runden Leder hinterherjagen, hat seine elsässische Frau mit Fußball wenig am Hut. "Wir haben einen Kompromiss getroffen. Sie ist am Wochenende mit dem Altenwerk unterwegs und ich gehe zum Fußball", sagt Vogt. Beim Biathlon hocken sie dann aber beide gebannt vor der Glotze. Er fiebert in der Loipe und am Schießstand mit den Deutschen mit, während seine Frau dem Franzosen Martin Fourcade die Daumen drückt. Heute ist für Manfred Vogt aber wieder Fußball angesagt, schließlich steigt im Hägenich das Landesliga-Spitzenspiel zwischen dem VfB Bühl und dem FV Schutterwald.