"Bruderduell" mit klaren Rollen Egal von welcher Seite aus man die Tabelle der Handball-Bezirksklasse betrachtet und egal, wie man sie wendet, am Anfang und Ende steht jeweils immer die SG Muggensturm/Kuppenheim. Damit sind die Rollen vor dem morgigen "Bruderduell" zwischen der zweiten (27:5) und der dritten Mannschaft von MuKu (7:23) eindeutig verteilt. Klar ist dadurch aber auch: Es gibt für keines der beiden Teams etwas zu verschenken. "Wir wollen unsere Spitzenposition und den Abstand zu den Panthers beibehalten", verweist Trainer Patrik Bukovic auf die eigenen Ambitionen. Die "Dritte" müsse "endlich anfangen", Punkte zu sammeln. Sonst, so Bukovic, "sieht es recht mau aus, um in der Bezirksklasse zu bleiben". Darum erwartet er, wie schon im Hinspiel, einen heißen Tanz. Sicherlich seien seine Schützlinge gut beraten, den "kleinen Bruder" nicht zu unterschätzen. "Zum einen gab es kaum Spiele, bei denen die Dritte so richtig unter die Räder gekommen ist, zum anderen wollen sie uns bestimmt zeigen, dass sie besser sind als der Tabellenplatz." "Die Jungs da oben zu ärgern", hofft Dominik Weiler, der Trainer der "Dritten", morgen in Kuppenheim, er weiß aber: "Es wird brutal schwer, gegen diese Mannschaft, die in der Rückrunde noch kein Spiel verloren hat, zu bestehen." Nach drei Wochen Pause wird es heute auch für die Panthers Gaggenau (23:7) wieder ernst. "Wir wollen und dürfen zu Hause natürlich nichts anbrennen lassen. Alles andere als ein Heimsieg wäre zu wenig", sagt Trainer Christian Kohlbecker vor der Partie gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn (17:15). Die Gäste kommen für einen der beiden ersten Plätze nicht mehr in Frage. "Somit ist der ganz große Druck bei ihnen wahrscheinlich raus. Aber gerade deshalb können sie befreit aufspielen", schätzt Kohlbecker. Deshalb müsse seine Truppe "rechtzeitig das Konfetti aus den Kleidern schütteln und mit voller Kraft, Engagement und Disziplin das Spiel angehen". Gefährlich werden kann den Panthers noch die HSG Murg (20:10). Die Murgtäler haben heute bei der SG Steinbach/Kappelwindeck II (14:14) eine recht hohe Hürde zu nehmen. Erschwert wird die Aufgabe dadurch, dass SG-Trainer Alexander Seifried die Partie als "richtungsweisend" für den weiteren Saisonverlauf ausgegeben hat. Noch ohne Sieg in diesem Jahr nimmt er seine Mannschaft nach zuletzt drei Niederlagen in die Pflicht: "Ich erwarte, dass jeder Spieler sein Bestes gibt." Da weitermachen, wo man zuletzt aufgehört hat, möchte dagegen der TuS Helmlingen II (14:16). Nach dem Derbysieg gegen Memprechtshofen empfangen die Hanauerländer nun die Reserve der HSG Hardt (12:22). Auch wenn man die Gäste nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfe, sei ein Heimsieg Pflicht, meint TuS-Teamsprecher Michael Hänsel. Zumal aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen ist (31:36). Zwei Punkte hat auch Wilfried Fischer vor der Partie seines ASV Ottenhöfen II (12:18) gegen Memprechtshofen (13:19) ins Visier genommen. Mit einem Sieg würde der ASV den direkten Tabellennachbarn überflügeln. Der Trainer rechnet aber mit einer harten Nuss: "Memprechtshofen hat bisher eine starke Rückrunde gespielt und wird mit viel Selbstvertrauen ins Achertal fahren."(maha)

