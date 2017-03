Es klemmt überall

Oliver Kreuzer nickte eifrig, als die Rede auf den kommenden Gegner kam. Auch der KSC-Sportdirektor findet ganz entschieden, dass Bundesliga-Absteiger Hannover 96 zuletzt einige Male gepunktet hat, ohne dabei die bessere Mannschaft gewesen zu sein. Vor der heutigen Partie (13 Uhr) ist das ein Hoffnungsschimmer, wenn auch nur ein kleiner.

Denn was nützt die Erkenntnis, dass ein Tabellenzweiter vielleicht nicht so stark ist, wie die Platzierung aussagt, wenn man ein paar Tage zuvor 0:5 gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf verloren hat? Und zwar mit einer Leistung, die auch Kreuzer als "Vollkatastrophe" eingestuft hat? "Was am Montag passiert ist, hat die Mannschaft genauso geschockt wie das Trainerteam", berichtet derweil Coach Mirko Slomka, der seinen Spielern unter der Woche noch einmal eingeimpft hat, dass "Mentalität Qualität schlägt".

Allerdings wirft die Art und Weise, wie die Gegentore gegen St. Pauli entstanden, Fragen nach Mentalität und Qualität des KSC-Kaders auf. Konnte man unter Markus Kauczinski noch sicher sein, dass defensive Stabilität über allem steht, hat der KSC in dieser Spielzeit bereits nach dem 22. Spieltag fast so viele Gegentreffer kassiert (33) wie am Ende der vergangenen Saison (37.). Auch weil fast die komplette Defensive nicht sonderlich schnell ist. Doch während Kauczinski (und zum Teil auch der längst geschasste Tomas Oral) dem Rechnung trug und seine Spieler erst ab der Mittellinie ins Pressing gehen ließ, wird unter Slomka deutlich höher verteidigt - auch in der letzten Reihe. So entstanden auch am Millerntor die Lücken, die die Hamburgerprima ausnutzen konnten.

Slomka, der am Donnerstag betont hat, dass "auch das Trainerteam sich nach so einer Niederlage infrage stellt", könnte genau das gemeint haben, als er sagte, dass der "Matchplan" fürs St. Pauli-Spiel zu anspruchsvoll gewesen sei: "Wir haben jetzt in der Trainingswoche versucht, die Dinge zu vereinfachen und Klarheit reinzubringen."

Eine defensivere Grundausrichtung könnte tatsächlich die richtige Maßnahme sein, zumal mit Hannover 96 ein Team kommt, das mit 39 Saisontreffern (zusammen mit dem VfB Stuttgart) die größte Offensivwucht in der Liga auf den Platz bringt. Allein Martin Harnik hat mit seinen 12 Saisontreffern nur fünfmal weniger getroffen als das ganze KSC-Team zusammen. Deutet man die Signale richtig, könnte es der österreichische Nationalspieler heute mit dem 20-jährige Benedikt Gimber zu tun bekommen, der somit zu seinem zweiten Pflichtspieleinsatz als Innenverteidiger neben Jordi Figueras kommen würde. Bjarne Thoelke würde dann wieder aus der Mannschaft rotieren.

Ob Slomka auch die Offensive umstellt, ließ er vor dem Spiel offen. Er betonte allerdings, dass er sein Team in Sachen Spielkultur am Montag durchaus auf Augenhöhe mit den Hanseaten gesehen hatte. Zumindest bis zum zweiten Treffer, der allerdings schon in der 50. Minute fiel. Und tatsächlich ist der KSC ja keine Mannschaft, die die Bälle nur hoch und weit nach vorne schlägt.

Allerdings ist letztlich auch das ein zweifelhaftes Kompliment an die Spieler. Denn auch unter Slomka erarbeitet sich der KSC viel zu wenige echte Torchancen, das nett anzuschauende Passspiel endet lange vor der gefährlichen Zone.