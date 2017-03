Noch im Fasnachtsmodus Von Moritz Hirn Ganz ähnlich müssen sich die Bundesliga-Fußballer des HSV nach der 0:8-Watschn bei den Bayern gefühlt haben. Oder die KSC-Kicker nach dem 0:5-Debakel auf St. Pauli: Manchmal gibt es Tage in einem Sportlerleben, an denen funktioniert nahezu nichts. Einen solchen gebrauchten Abend erwischten die Oberliga-Handballer des TV Sandweier am Samstag gegen die SG Lauterstein in der heimischen Rheintalhalle: Bei der heftigen 35:42-Klatsche war der TVS quasi chancenlos und wurde streckenweise gar vorgeführt. "Das war das schlechteste Spiel unter meiner Regie. Wir waren in der Abwehr immer einen Schritt zu langsam, eigentlich waren wir in jeder Aktion einen Schritt zu langsam. Auch gedanklich waren wir immer zu spät dran", sagte ein konsternierter Ralf Ludwig. Der TVS-Trainer hatte das Gefühl, einige seiner Spieler waren "noch im Fasnachtsmodus" und spielten, als "hätten sie die Narrenkappe noch auf". Dabei begann die Partie gegen den Tabellennachbarn aus dem Landkreis Göppingen aus Sicht der Mittelbadener durchaus verheißungsvoll, denn für Sandweierer Verhältnisse erwischte die Ludwig-Sieben einen ganz ordentlichen Start: Beim 3:3 (6.), 5:5 (11.) und 7:7 (13.) waren die Grün-Weißen gleichauf. Zuletzt musste der TVS schon in der Anfangsphase stets einem Rückstand hinterherlaufen. Dass die Abwehr der Hausherren schon zu diesem Zeitpunkt ziemlich derangiert wirkte, fiel noch nicht zu sehr ins Gewicht, weil die Offensive halbwegs funktionierte. Das sollte sich ändern. In mörderischem Tempo überbrückte Lauterstein per erster und zweiter Phase das Feld, nutzte schonungslos die Lücken im Sandweierer Defensivverbund und zog auf 16:9 davon (22.). Selbst die zweite Auszeit, ein Torhüterwechsel und eine doppelte Überzahlsituation für den TVS konnten an der Dominanz der Gäste nichts ändern. Die Folge: Zur Pause lag Lauterstein mit 22:15 vorn. Als "unerklärlich" bezeichnete Ludwig die Tatsache, dass sein Team nach dem guten Start quasi implodierte. Doch es kam noch schlimmer: Während bei der SG nahezu jeder Schuss ein Treffer war, ging bei den Gastgebern wenig, beim 17:29 (38.) lag der TVS mit zwölf Toren zurück. Lediglich Jonas Schuster und Markus Koch stemmten sich in der Offensive gegen das drohende Debakel - mit Wut im Bauch und Kraft in den Armen. Immerhin spricht es für die Hausherren, dass sie die Klatsche in den Schlussminuten ergebnistechnisch eindämmen konnten, wobei die Gäste - im Gefühl des sicheren Auswärtssieges - ordentlich durchwechselten. "Das Spiel haben wir in der Abwehr verloren", sagte TVS-Coach Ludwig mit Blick auf die 42 Gegentore, "aber wie wir es im Erfolgsfall auch tun, müssen wir diese deftige Niederlage schnell abhaken und uns auf die kommenden Aufgaben konzentrieren." Statt mit positivem Punkteverhältnis müssen die Sandweierer nun mit einem Rückschlag in die kommenden drei Auswärtsspiele starten. Die Zielsetzung für das Triple in der Fremde hat sich laut Ludwig aber nicht verändert: "Von den drei Spielen müssen wir mindestens eines gewinnen." TV Sandweier: Hafner, Horn - Koch 10, Schuster 9, Fritz 6/2, Grimm 4, Mitzel 3, S. Bornhäußer 2, Heiß 1, F. Henke, Wichmann, K. Bornhäußer, M. Schulz, Unser. SG Lauterstein: Nagel, Wiche - J. Nägele 10/1, S. Nägele 7/4, Kölle 6, Dangelmaier, Thrun, C. Stuber je 4, Villforth 3, Schmid, M. Stuber, Lenz, Krauß je 1, Beutel. Schiedsrichter: Franz/Wießmeyer (Schmiden) - Zuschauer: 400 - Zeitstrafen: 5/3. - Rote Karte: F. Henke (TVS/54.) wg. dritter Zeitstrafe.

