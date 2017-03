110 Prozent Mentalität

Benedikt Gimber kam der Bitte gerne nach, auch wenn es für ihn noch etwas ungewohnt ist, dass die Reporter nach einem Spiel Fragen an ihn haben. Gimber ist schließlich erst 20 Jahre alt und noch ziemlich neu beim Karlsruher SC, das Spiel am Samstag gegen Hannover war sein erstes von Beginn an für die Badener. Der junge Mann ist also, wenn man so will, noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt im Zweitligabusiness, einen wie ihn lassen die Reporter nach Spielen normalerweise unbehelligt in die Kabine trotten.

Am Samstag freilich war das anders. Es war ja auch wirklich kein normales Spiel, das der abstiegsbedrohte KSC da gegen Hannover 96, einen der Aufstiegsaspiranten, abgeliefert hatte, sondern, nimmt man alles zusammen - also die zurückliegende Woche von Montag bis eben Samstag - schon etwas besonderes. Am Montag, das nur zur Erinnerung, war der KSC schließlich noch mit 0:5 in St. Pauli untergegangen. Am Samstag gegen zumindest im Vorfeld übermächtig erscheinende Hannoveraner feierte er, wenn man so will, seine Wiederauferstehung. Denn nicht nur die Tatsache dass, sondern vor allem wie der bisherige Tabellenzweite besiegt wurde, dürfte zumindest rund um den Adenauerring kaum einer für möglich gehalten haben.

"Das war eine sensationelle Teamleistung", befand denn auch Benedikt Gimber, der nicht zuletzt deshalb zu Rede und Antwort gebeten wurde, weil er ein ziemlich sensationelles Startelfdebüt in der Innenverteidigung gegeben hatte, zumal für einen 20-Jährigen. Am Montag gegen St. Pauli war die Innenverteidigung, mit Thoelke und Figueras am Start, ja noch der große Schwachpunkt gewesen; am Samstag gegen Hannover agierte sie - mit Gimber und Figueras - unüberwindbar und somit tadellos. "Respekt. Das hat er toll gemacht", stellte denn auch Mirko Slomka fest, ein Lob, das Gimber ebenso postwendend wie freudestrahlend an die Kameraden weiterreichte. "Wir haben als Mannschaft super verteidigt. Das war der Grundstock für den Sieg", strich er heraus.

Das war nicht nur ein sympathisches Zeichen eigener Demut, sondern schlichtweg die Wahrheit. Denn dass Gimber und Figueras ihren Job gegen Hannover derart souverän und sicher erledigen konnten, hatten sie nicht zuletzt der Vorarbeit der Kollegen zu verdanken, allen voran Franck Kom. Der Mann aus Kamerun, gegen St. Pauli gelb-rot gesperrt, war am Samstag Dreh-, Angel- und Ankerpunkt in einem - und damit genau das, was den Badenern auf dem Kiez so schmerzlich gefehlt hatte: Einer der den Laden aufmischt und gleichermaßen zusammenhält. Damit nahm Kom, an dessen Seite auch Jonas Meffert deutlich sicherer wirkte als zuletzt, nicht nur Druck von der eigenen Defensivreihe, eben weil es der zweitbesten Offensive der Liga nur selten gelang, überhaupt so weit, bis auf die hinterste Verteidigungslinie, durchzubrechen. Sondern er lieferte auch das Fundament für die unermüdlichen Angriffs- und Pressingversuche von Dimitris Diamantakos, der diesmal anstelle von Hiroki Yamada über die linke Flanke kam, und Enrico Valentini (rechts für Stoppelkamp), die Hannover bald schon jeglichen Raum zur eigenen Entfaltung raubten. In der variabel interpretierten 4-2-3-1-Grundausrichtung, die Slomka der Mannschaft verordnet hatte, fühlte sich auch Stefan Mugosa als nominell einzige, aber jederzeit von den Kollegen unterstützte Spitze ziemlich wohl, was er nicht nur durch seinen Führungstreffer nach bereits zehn Minuten - vorangegangen war ein kapitaler Fehler von Hübner - unter Beweis stellte.

Dass es fast eine weitere Stunde dauerte, ehe Diamantakos per Elfmeter - der mittlerweile eingewechselte Erwin Hoffer war von Albornoz zu Fall gebracht worden - den Sack zumachte, war weder Karlsruher Nachlässigkeiten noch Hannoveraner Stärke geschuldet. Das Eckenverhältnis von 14:2 spricht diesbezüglich durchaus Bände.

"Wir haben heute das gemacht, was man tun muss, um so ein Spiel zu gewinnen", bemerkte Kom, der Mann des Tages, später eher lapidar. "Man hat gesehen, was wir für eine Mannschaft sein können", fügte Valentini, der von Krämpfen geplagt ausgewechselt werden musste, an. Wie es zu der verblüffenden Verwandlung binnen einer knappen Woche hatte kommen können, versuchte derweil Gimber zu erklären. "Der Trainer hat uns perfekt auf das Spiel eingestellt", sagte er. Vor allem Slomkas Lehrsatz, nach dem Mentalität Qualität schlage, hob er hervor, verbunden mit dem Hinweis: "Heute hat jeder 110 Prozent Mentalität an den Tag gelegt." Der Trainer sah das nicht anders. "Die Jungs können heute ein bisschen stolz sein", stellte Slomka fest.