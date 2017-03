Für Linx eine gefühlte Niederlage

Spiele zwischen dem SV Linx und dem SV 08 Kuppenheim haben einen hohen Unterhaltungswert und enden fast immer mit einem Paukenschlag. In der vergangenen Saison erzielte Marc Rubio in der 87. Spielminute das 3:3 und setzte dann in der Nachspielzeit noch das 4:3 oben drauf. Am Samstag war's genau umgekehrt. Buchstäblich in letzter Sekunde kamen die Kuppenheimer zum 2:2 (0:1) und feierten das Remis wie einen Sieg. Und welche Duplizität der Ereignisse: Auch im Hinspiel hatte der SV 08 spät zum 2:2 ausgeglichen.

Vier Minuten hatte in Linx der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Michael Kempter (Sauldorf) schon nachspielen lassen, als der eingewechselte Emanuele Giardini in Höhe der Mittellinie gefoult wurde. Jedem der 254 Zuschauer im Hans-Weber-Stadion war klar, dass dieser Freistoß die letzte Aktion in dieser abwechslungsreichen Verbandsliga-Partie sein würde. Und siehe da: Hakki Nuri Tasli drosch den Ball nach vorne, Einwechselspieler Steven Herbote stieg hoch, Kopfball, Tor, 2:2, Abpfiff. Die Linxer, die vor allem in der zweiten Halbzeit die Partie dominiert hatten, waren geschockt. Die Kuppenheimer, die bis zur Pause mit 1:0 (33.) geführt hatten und dann nach dem Linxer Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten (1:1/54. 1:2/56.) unverdrossen weiter kämpften, waren happy.

"Für mich ist das eine gefühlte Niederlage. Wir waren das spielerisch klar bessere Team, haben es aber versäumt, das dritte Tor zu machen. Kuppenheim hat gut verteidigt und zwei Tore nach Standards erzielt. So ist Fußball", haderte SVL-Trainer Sascha Reiß zwar mit dem Ergebnis, nicht aber mit der Leistung seines Teams. Und es war ja sein Heimatverein, der den Punkt entführte. Schmerzhafter war für ihn, dass der SVL durch dieses Remis den vierten Tabellenplatz an den FC Auggen verlor. Kuppenheims Spielertrainer Viktor Göhring freute sich über den "Lucky Punch", aber vor allem darüber, dass "sein Team nach dem Linxer Doppelschlag nicht den Faden verloren, sondern die richtige Reaktion gezeigt hat".

Kolasinac der Turm in der Schlacht

Zum großen Helden des kleinen Derbys mit großer Bedeutung hätte Alexander Merkel werden können. Der Linxer Leitwolf, in der vergangenen Saison noch Kapitän beim SV 08, erzielte zwei herrliche Tore. Das 1:1 (54.) per Fallrückzieher, das 2:1 (56.) nach herrlicher Vorarbeit von Pierre Venturini und Jean-Gabriel Dussot im Stile eines Torjägers. In der 83. Spielminute sah Merkel ("Ich habe auch den Ball gespielt") dann aber nach einem Foul an Thorsten Peter die Ampelkarte und ist nun im nächsten Derby beim SV Stadelhofen zum Zuschauen verdammt. Auch das späte 2:2 ("Das ist ärgerlich") sah der gute Merkel nur noch von außen.

Dem Kuppenheimer Spiel drückte der ehemalige Linxer Denis Kolasinac den Stempel auf. In der Abwehr war er der Turm in der Schlacht. Und er hatte an diesem warmen Märznachmittag auch die Lizenz zum Toreschießen. Ecke Göhring, Kopfballtorpedo Kolasinac - 1:0 (33.) für den SV 08. Ein Tor aus dem Nichts, aber wie aus dem Lehrbuch. Aber auch Kolasinac hätte zum tragischen Helden werden können, denn sein Foul an Rubio (40.) in Höhe der Strafraumlinie glich durchaus einer "Notbremse".

Nach der Pause drehten die Linxer - allen voran Jean-Gabriel Dussot - mächtig auf und gingen auch verdientermaßen mit 2:1 in Führung. Danach versuchten sie aber das Ergebnis zu verwalten und die nie aufsteckenden Kuppenheimer setzten den "Lucky Punch".

SV Linx: Riedinger - Feist, Dennis Kopf, Marbach (46. Schmider), Dennis "Deko" Kopf - Merkel, Venturini - Sermanoukian (46. Maisano), Seger (89. Berna), Dussot (90. Kropp) - Rubio.

SV 08 Kuppenheim: Ullrich - Tasli, Kleinschmidt, Kolasinac, Otto - Peter, Göhring (73. Herbote) - Karamehmedovic (83. Giardini), Karadogan, Westermann (76. Smuda) - Grünbacher.

Schiedsrichter: Michael Kempter (Sauldorf) - Zuschauer: 254 - Tore: 0:1 Kolasinac (33.), 1:1, 2:1 Merkel (54., 56.), 2:2 Herbote (90.+4) - Gelb-Rote Karte: Merkel wegen wiederholten Foulspiels (83.) - Gelbe Karten: Merkel, Schmider - Kolasinac - Beste Spieler: Merkel, Venturini - Ullrich, Kolasinac.