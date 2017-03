Panthers und MuKu II letzte Titelanwärter Da waren's nur noch zwei: Seit dem vergangenen Wochenende steht in der Handball-Bezirksklasse fest, dass die SG Muggensturm/Kuppenheim II und die Panthers Gaggenau die Meisterschaft und Platz zwei, der zu Aufstiegsspielen berechtigt, unter sich ausmachen. Die HSG Murg hat sich durch die 30:33-Niederlage bei der Reserve der SG Steinbach/Kappelwindeck aus dem Rennen verabschiedet. SG Steinbach/Kapp. II - HSG Murg 33:30. Beide Mannschaften begegneten sich zunächst mit offenem Visier, wobei vor allem die HSG ernst machte. Die Murgtäler lagen 9:5 und 13:8 in Front. Nach fünf SG-Toren in Folge war die Partie wieder ausgeglichen (13:13) - und blieb weiterhin torreich: Zur Halbzeit stand es 17:17. Im zweiten Abschnitt wechselte die Führung bis zum 24:24 hin und her. Drei Tore in Serie brachten den Gastgebern den entscheidenden Vorteil (27:24), den die HSG nicht mehr aufholen konnte. Mit dem 32:28 war die Partie entschieden. Tore für Steinbach: Müller 11/3, Groß 8, Seebacher 5, Hochstuhl 4, C. Höll, S. Höll je 2, J. Höll 1/1 - für HSG Murg: Gerstner 8, Grässel 7/4, Meyer 4, Mack, P. Schaal je 3, Weiler 2, F. Schaal, Künstel, N. Ruckenbrod je 1. SG MuKu III - SG MuKu II 23:33. Mit einem Blitzstart zog der Tabellenführer bis zur 12. Minute auf 1:6 davon, ehe die Gastgeber endlich ins Geschehen einstiegen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem weder die Dritte näher herankommen noch die Zweite sich weiter entscheidend absetzen konnte. So ging es mit fünf Toren Differenz (11:16) in die Pause. Nach Wiederbeginn blieb der Abstand bis zur 45. Minute stabil. Dann schwanden beim Schlusslicht die Kräfte und die Mannschaft von Patrik Bukovic zog Tor um Tor davon. Tore für Muggensturm III: Hoppe 6, Stefan, Josenhans je 3, Ziegler 3/1, Weiler, Jung je 2, Unser 2/2, Moos, Jülch je 1 - für Muggensturm II: P. Freyer 7/3, Hofacker, M. Freyer je 5, Frank Haller 5/1, Quintieri 3, Wagner, Lehmann, Krauth je 2, Dey, Treuer je 1. Panthers Gaggenau â€" SG Freudenst./B. 30:23. Vom Anpfiff weg schafften es die Panthers, mit aggressiver Abwehrarbeit die Gäste unter Druck zu setzen. Die SG hatte immer wieder Schwierigkeiten, überhaupt zum Torabschluss zu kommen. Die Hausherren setzten sich schnell auf 11:5 ab. Bis zum Pausenpfiff und der deutlichen 17:11-Führung änderte sich an den Kräfteverhältnissen wenig. Auch im zweiten Abschnitt kamen die Gäste nie näher als sechs Tore heran. Die Panthers schaukelten den Sieg locker nach Hause. Tore für Gaggenau: Koinzer 6, Th. Kohlbecker 6/4, Friedrich 4, Da. Kraft, Lang je 3, Isufi, Spallek, Straub je 2, Höwing, Martin je 1 - für Freudenstadt: Schulz 6/2, Kneissler, Müller je 4, Welle 3, Stölzle 2, K. Bauer, M. Bauer, P. Bauer, Sättler je 1. TuS Helmlingen II - HSG Hardt II 27:28. Die TuS-Reserve kam gut in die Partie mit 8:4 und 10:7. Doch die Gäste boten ihnen einen gleichwertigen Gegner. Beim 11:11 war der Ausgleich wiederhergestellt. Auch zur Halbzeit stand es unentschieden (13:13). Die letzte Führung gelang dem TuS beim 17:16 (39. Minute), ehe sich die HSG mit drei Toren in Folge auf 21:24 (51.) absetzte. Die Gastgeber schafften gegen Ende nur noch Anschlusstreffer zum 26:27 und 27:28. Zu mehr reichte es nicht. Tore für Helmlingen: König 8/5, Ludwig 5, Rexer 4/1, Graf, Zimpfer je 2, Lasch, Karch, Zervas, Posavec, Ratey, Weber je 1 - für Hardt: Semt 7, Bertsch 7/1, Weschler 4, Rau 3, Krebs, Hoffmann, Dürrschnabel je 2, Schilling 1. ASV Ottenhöfen II â€" TuS Memprechtsh. 30:24. Im ersten Durchgang verbuchten lange Zeit die Gäste leichte Vorteile. Erst in der 23. Minute gelang dem ASV die Führung (12:11). Diese schraubten die Gastgeber bis zur Halbzeit auf 16:13. Der Vorsprung war zwar binnen weniger Minuten wieder dahin (16:16), vollends kippte die Partie aber nicht. Die Einheimischen gaben ab dem 17:16 die Führung nicht mehr ab, auch wenn es zeitweise eng wurde (23:22/50.). Erst in der Schlussphase wurde es deutlich. Tore für Ottenhöfen: Münz 7/2, Blust 6, Harter 5, Clemens 4, Vogt 3, Fischer, Huber je 2, Bohnert 1 - für Memprechtshofen: Urban 9/3, Schneider 4, Geibel 4/1, Lang 3, Lacker, Weger je 2. In der Kreisklasse A bleibt alles beim Alten: Während Sandweier III, Sinzheim III und Steinbach III siegten, gingen die Kellerkinder aus. In der Frauen-Bezirksklasse hält die HSG Hardt den Druck auf Sinzheim aufrecht. Beim TuS Helmlingen gab es einen knappen 24:22-Erfolg. (mabu)

