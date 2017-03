Comet siegt gegen Halle Mit zahlreichen Toren startete die neue Saison im deutschen Motoball. In den Hinspielen der ersten Runde um den ADAC-Motoball-Pokal setzten sich die Favoriten mit klaren Siegen durch. Nur im ersten Viertel hatte der MSC Comet Durmersheim am Samstag Probleme mit dem 1. MBC 70/90 Halle. Nach 20 Minuten stand es 1:1. Der MSC musste sich erst an den Untergrund im Erwin-Schöffel-Stadion in Mörsch gewöhnen, wo die Partie ausgetragen wurde, da der Platz im heimischen Oberwaldstadion nicht bespielbar war. Im zweiten Viertel platze der Knoten. Tore für Durmersheim erzielten Daniel Kranefeld (5), Dennis Ring (4), Jonas Burger (3) und Michael Jockers. Für Halle punkten Benjamin Walther (3) und Marc Wochatz. Der Altmeister setzte sich am Ende verdient mit 13:5 gegen die Gäste aus der Nordliga durch und ist damit gut gepolstert für das Rückspiel am kommenden Wochenende. Die Mannschaft des MSC Malsch stand zum ersten Mal in dieser Saison auf dem heimischen Motoball-Platz und absolvierte ohne Training ihr erstes Pflichtspiel. Am Ende kassierte das junge Team zwar eine 3:7-Niederlage gegen den MBV Budel, doch Trainer Andreas Fiebig zeigte sich trotzdem zufrieden. Die rund 150 Zuschauern sahen ein gutes Spiel mit einem überragenden Miel Looijmans aufseiten der Niederländer, der viermal traf (10., 18., 36., 55.). Die weiteren drei Treffer der Gäste erzielte Nick Evers (58., 70., 75.). Für Malsch waren Thorben Fuchs (17.), Stefan Theuermann (59.) und Jonas Knoch (76.) erfolgreich. Einen klaren Sieg fuhr auch der MSC Ubstadt-Weiher ein. Vor den rund 200 Zuschauern ließ der deutsche Meister dem MSC Jarmen keine Chance beim 16:0. Die Vorsitzende Sabine Klütz sagte nach der Partie: "Nur im ersten Viertel spielten wir ein wenig zögerlich. Danach waren wir einfach zu schnell für die Gäste." Nach 20 Minuten stand es durch Tore von Kevin Fröhlich (10.) und Kevin Gerber (15.) 2:0 für die Hausherren. Diese bauten die Führung durch Marco Weis (26., 35.), Lucca Böser (29.) und Gerber (30., 34.) auf 6:0 aus. Gerber (41.), Fröhlich (45.), Böser (50., 51., 53.) und Dominik Hassis (54.) erhöhten auf 13:0. Im letzten Abschnitt machten Böser (68., 70) und Rico Gleie (79.) alles klar. Mit 32:0 gewann der MSC Puma Kuppenheim gegen den MSC Kobra Malchin. Allerdings konnte die Partie nur als Trainingsspiel ausgetragen werden, da Malchin noch nicht alle Lizenzen vorweisen konnte. Der FA Motoball muss nun beurteilen, wie das Spiel gewertet wird und ob es noch zu einem Rückspiel kommt. Der MSC Taifun Mörsch fegte den MSC Pattensen mit 24:4 vom Platz. Schon nach 20 Minuten stand es durch Tore von Manuel Fitterer (5., 6. 7., 9., 17.) und Patrick Palach (3., 12., 20.) und Marcel Batrenik (18.) sowie zwei Tore von Pattenser Yannik Schaper (18., 20.) 9:2. Auch im zweiten Viertel ging das muntere Toreschießen im Erwin-Schöffel-Stadion weiter. Ali Topkaya (21., 24.), Fitterer (23., 28., 38.), Palach (31., 36.) und Robin Faisz (33.) erzielten weitere Tore für den MSC Taifun, der zur Halbzeit mit 17:3 führte. Schaper konnte in der 33. Minute den dritten Pattensener Treffer erzielen. Im dritten Abschnitt ließen es die Hausherren ruhiger angehen, behielten aber weiter die Oberhand. Batrenik (41., 56.), Topkaya (47.) und Lucca Fuchs (46., 52.) erzielten fünf weitere Treffer für den Südligisten. Schaper traf in der 49. Minute zum letzten Mal für die überforderten Gäste. Palach (66.) und Batrenik (75.) machten alles klar zum verdienten 24:4-Sieg für Mörsch. Auch der 1. MSC Seelze begann die Saison mit einem klaren Sieg. Der Nordmeister gewann 11:3 gegen den Philippsburg. Für Seelze waren achtmal Tobias Hahnenberg und dreimal Dovydas Zilius erfolgreich. Für Philippsburg landete Jan Zoll drei Treffer. (tm)

