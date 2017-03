Julia Kusserow in Ingolstadt am Start

In Darmstadt traten am Wochenende neun Schwimmer des TV Bühl an, um die ersten Qualifikationen für die kommenden Meisterschaftswettkämpfe zu erzielen. Julia Kusserow (2004, Foto: pr) sicherte sich das Ticket für die süddeutschen Meisterschaften in Ingolstadt, wo sie über 50-Meter-Rücken an den Start geht. Auch über die weiteren Rückenstrecken kann sie sich laut Verein noch Hoffnungen machen, die Qualifikation bei den kommenden Landesmeisterschaften zu erreichen. Dort will auch Joelina Fichtner den Sprung zur "Süddeutschen" schaffen. In Darmstadt verpasste sie knapp die Qualifikation über die Sprintstrecken.

Anina Metzinger und Adrian Orlemann (beide 2005) werden um den süddeutschen Titel im Mehrkampf wetteifern. Beide konnten mit tollen Leistungssteigerungen in allen Lagen auf sich aufmerksam machen. Trainer Christian Hensel traut ihnen noch eine weitere Verbesserung zu - und die wird für Ingolstadt auch notwendig sein. "Die Teilnehmer für den Mehrkampf stehen erst eine Woche vorher fest. So lange gilt es, die Bestzeiten weiter nach oben zu schrauben", sagte Hensel.

Franziska Roth und Jonas Müller (beide 2006) absolvierten nach einem einwöchigen Kaderlehrgang am Stützpunkt in Karlsruhe in Darmstadt einen guten Wettkampf und belohnten sich bei jedem Start mit einer neuen persönlichen Bestzeit.

Während Annalena Müller mit fünf Bestzeiten die Heimreise antrat, konnten sich Stefanie Fiala und Noah Huber über drei neue Bestmarken freuen. (red)