Abstiegsgespenst noch nicht gebannt

(ti) - Für den TTV Muckenschopf wird es nach der 2:9-Niederlage in Offenburg brenzlig. Die Frauen der TTF Rastatt schließen in der Landesliga auf zwei Zähler zu Tabellenführer Nonnenweier auf. In der Verbandsliga unterliegt der TTC Iffezheim (Foto: fuv) Gamshurst mit 1:8. » - Mehr

Baden-Baden (mabu) - Da waren′s nur noch zwei: Seit dem Wochenende steht in der Handball-Bezirksklasse fest, die SG Muggensturm/Kuppenheim II (Foto: hof) und die Panthers Gaggenau machen die Meisterschaft unter sich aus. Die HSG Murg ist nun nicht mehr im Rennen. » - Mehr

(hu) - Spiele zwischen dem SV Linx und dem SV 08 Kuppenheim haben einen hohen Unterhaltungswert und enden fast immer mit einem Paukenschlag. Buchstäblich in letzter Sekunde kamen die Kuppenheimer am Samstag beim SVL zum 2:2-Ausgleich (Foto: toto). » - Mehr

(red) - Tabellenführer gegen Schlusslicht: In der Handball-Bezirksklasse sind die Rollen vor dem "Bruderduell" SG Muggensturm/Kuppenheim II gegen die Dritte klar verteilt. Der Spitzenreiter hat in der Rückrunde noch kein Spiel verloren (Foto: Vetter). » - Mehr

Kuppenheim