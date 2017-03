Sogar der Abstieg droht

Spätestens als sich Felix Orthmann bei der 0:3-Heimniederlage gegen Düren schwer am Knöchel verletzte, schrillten bei den Verantwortlichen in Bühl alle Alarmglocken. Inzwischen hat Trainer Ruben Wolochin nur noch vier beschwerdefreie Spieler im Training, an eine vernünftige Vorbereitung auf die wohl wichtigsten Spiele der Saison war nicht zu denken.

Seit Montag verstärken deshalb vier Jugendspieler den Kader der Bundesliga-Mannschaft - und es ist gut möglich, dass der ein oder andere von ihnen tatsächlich zum Einsatz kommt. "Es war schon immer mein Traum, bei den Bisons mit zu spielen", sagt Außenangreifer Andaç Tümkaya stellvertretend für Robin Stolle, Philipp Oster und Pascal Bäuerle. Alle vier gewannen am Sonntag bei den süddeutschen Meisterschaften der U18 den Titel und ließen dabei unter anderem den Nachwuchs aus Friedrichshafen und Rottenburg hinter sich.

Im Bühler Volleyball werden offensichtlich wieder Talente produziert. Ob sie schon jetzt so weit sind, der Bundesliga-Mannschaft im Spiel helfen können, wird sich zeigen. Für Wolochin ist vor allem wichtig, dass im Training wieder an Spielformen gearbeitet werden kann. Genau das war zuletzt nicht mehr möglich, wie der Argentinier mehrfach beklagte. "Das ist unser größtes Problem, wir können viele Dinge nicht und schon gar nicht optimal ausprobieren."

Wie es im Spiel aussehen wird, ist eine andere Sache. Noch hat er Hoffnung, dass Zuspieler Juan Finoli und Außenangreifer Ilya Zhilin heute einsatzbereit sind. Beide plagen sich mit schmerzhaften Muskelverletzungen im Leistenbereich, für ein Spiel pro Woche könnte es aber reichen. Gleiches gilt für Mittelblocker Magloire Mayaula, der noch immer an einer Knöchelverletzung laboriert, kaum trainieren kann, im Ernstfall aber einsatzbereit wäre.

Ansonsten hofft Wolochin auf die Unterstützung des heimischen Publikums - und darauf, dass Solingen nicht die Qualität mitbringt wie zuletzt Düren. "Das wird ein ganz anderes Spiel", sagt er, "schwierig wird es aber trotzdem."

Bereits am Sonntag folgt der zweite Akt der Pre-Playoffs. Bühl muss dann um 16 Uhr in Solingen ran. Sollte es keiner Mannschaft gelingen, beide Spiele zu gewinnen, droht am kommenden Mittwoch der Showdown in der Bühler Großsporthalle. Um die Mannschaft beim Auswärtsspiel am Sonntag unterstützen zu können, hat der Fan-Club einen Bus gechartert. Es sind noch Plätze frei. (win)