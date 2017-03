Gold für Franke und Gerhard

Gegen die starke nationale Konkurrenz mussten sich die Mittelbadener ganz schön an-strengen, um die Erwartungen zu erfüllen. Das gelang ihnen aber eindrucksvoll mit neun Medaillen. Im Vorjahr waren es nur vier - und wie bereits 2016 waren auch dieses Mal die Geher am erfolgreichsten. Denis Franke (TV Bühlertal) setzte sein Hoch aus den vorangegangenen Wettkämpfen fort und lieferte über die 3000 Meter in 13:51,83 Minuten eine Top-Zeit ab. Als zweitschnellster aller Senioren gewann er in seiner Altersklasse M45.

Ebenfalls zu Gold kam Marianne Gerhard (TB Gaggenau) bei den Frauen W60. Für 3000-Meter-Bahngehen benötigte sie 19:12,44 Minuten und lag im Ziel mehr als zwei Minuten vor der Vizemeisterin. Ihre ehemalige Rastatter Vereinskameradin Antje Köhler, die seit dieser Saison für Bühlertal startet, konnte ihren Vorjahrestitel nicht verteidigen. In 18:50,49 Minuten wurde sie bei den Frauen W55 Zweite.

Ebenfalls auf den zweiten Platz gingen ihre Vereinskameraden Klaus Dietsche (M55) und Georg Hauger (M60). Dietsche musste sich in 15:19,46 Minuten seinem Dauerkonkurrenten Uwe Schröter (Vogtland) geschlagen geben. Hauger erreichte hinter Helmut Prieler (Niederaichbach) 16:17,08 Minuten.

Mit zwei Medaillen nach Hause zurückkehren konnte Sprinter Jürgen Hallmaier (LG Hardt). Über 60 Meter M55 gewann er mit 7,98 Sekunden den dritten von vier Vorläufen und zog souverän ins Finale ein. Dort steigerte er sich auf 7,89 Sekunden und holte in einem engen Zieleinlauf die Silbermedaille. Zum zweiten Mal aufs Treppchen klettern konnte Hallmaier nach den 200-Meter-Läufen. Nach 25,81 Sekunden fehlten ihm als Drittplatziertem acht Hundertstel zur Vizemeisterschaft.

Auf den Bronzerang sprintete bei den Männern M65 Adi Marxer (LAG Obere Murg) über 60-Meter-Hürden. In 11,35 Sekunden musste er sich nur um zwei Hundertstelsekunden dem Zweitplatzierten geschlagen geben. Beim Stabhochsprung erreichte der Murgtäler Rang fünf. Nach locker übersprungener Anfangshöhe von 2,40 Meter passte nichts mehr. Nach einem Fehlversuch über 2,50 pokerte er, ließ die weiteren zwei Versuche über diese Höhe aus und versuchte sich gleich an 2,60 Meter. Doch auch hier fiel die Latte.

Eine weitere Bronzemedaille gewann Björn Maier (SR Yburg Steinbach) ebenfalls im Hürdensprint. In der Klasse M40 schaffte er 60 Meter in 9,45 Sekunden. Über die flache Strecke von 60 Metern erzielte er 8,24 Sekunden, konnte sich aber nicht für den Endlauf qualifizieren. Diethart Reichardt (LAG Obere Murg) sprintete in der Klasse M75 über 60 Meter in 9,56 Sekunden auf Rang sechs und über 200 Meter in 32,82 Sekunden auf Platz acht. Sein Vereinskollege Klaus-Dieter Lange wurde in 9,88 Sekunden neunter und in 34,09 Sekunden Elfter. Bei den Senioren M55 belegte Joachim Weber (Rastatter TV) über 400 Meter in 63,51 Sekunden Platz acht.(rawo)