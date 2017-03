Louis Binz verletzt

Die Leistungen der Gaggenauer Kunstturner reichten nicht aus, um am ersten Wettkampftag in der Landesliga zu punkten. TBG-Trainer Paul Stangenberg sagte nach dem spannenden Heimwettkampf gegen den FC Viktoria Hettingen: "Wir können stolz sein auf die Leistung der Jungs. Bis zur Verletzung von Louis Binz am Sprung sah alles sehr gut aus. Diese hat uns dann aber aus der Bahn geworfen."

Die angekündigte Leistungssteigerung zur Vorsaison war deutlich zu sehen. So konnten die Gaggenauer schon am Boden die ersten Gerätepunkte entführen. Mit 47,1 zu 47,0 Punkten fiel das Ergebnis knapp aus, aber das war wichtig für die Moral im Team. Am Zittergerät, dem Pauschenpferd, konnte der TBG in der gut besuchten Hans-Thoma-Halle die Führung weiter ausbauen. Mit 42,0 zu 40,95 Punkten gingen auch die nächsten Gerätepunkte an die Gaggenauer.

Hettingen konnte durch die besser bewerteten Übungen an den Ringen zurückschlagen und zog mit 44,45 zu 43,10 Punkten an den Gastgebern vorbei. Georg Nikitin überzeugte mit der Tageshöchstwertung (11,80 Punkte) an seinem Paradegerät.

Einen weiteren Sieg für den TBG gab es am Sprung mit 44,65 zu 44,50 Punkten von Louis Binz, dessen Erfolg von seiner Verletzung beim Überschlag mit Salto vorwärts überschattet wurde. Damit fiel ein wichtiger Leistungsträger des Teams aus. Die übrigen Turner waren daraufhin gedanklich nicht mehr hundertprozentig bei ihrer Kür. Somit gingen der Barren und das Reck an die Gäste.

62,65 zu 248,30 Punkte und 6:6 Gerätepunkte lautet die Bilanz der Gaggenauer. Am kommenden Sonntag ist der TGB nun zu Gast beim TV Obergrombach. (red)