Geringe Erwartungen - reichhaltiger Ertrag Mit einer tollen Ausbeute kehrte Sprinter Jürgen Hallmaier von den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren zurück, die in Erfurt ausgetragen wurden. Er gewann Silber und Bronze. Der 54-jährige Durmersheimer, der zur LG Hardt gehört, war mit bescheidenen Erwartungen an den Start gegangen. Eine Medaille hatte er nicht auf seiner persönlichen Rechnung. Als dann gleich zwei heraussprangen, sei die Überraschung umso größer gewesen, staunte Hallmaier am meisten über seinen Coup. Gründe für die eigene Skepsis waren unzureichende Trainingsmöglichkeiten im Winter und eine lange Trainings- und Wettkampfpause, die er nach der Weltmeisterschaft in Australien eingelegt hatte, von der er im vergangenen November mit einer Silbermedaille in der 400-Meter-Staffel zurückgekehrt war (wir berichteten). In Erfurt wurde er nun deutscher Vizemeister der Altersklasse M55 im 60-Meter-Sprint. Im Vorlauf war er mit 7,98 Sekunden die drittbeste Zeit gelaufen. Mit einer Steigerung auf 7,89 Sekunden kam er im Finale knapp hinter dem Sieger Czeslaw Pradzynski vom LAV Zeven ins Ziel, der 7,82 Sekunden brauchte. Dritter wurde in 7,95 Sekunden Michael Schweinert vom TSV Fahrdorf. Landesmeisterschaft in Helmsheim Die Bronzemedaille holte sich Hallmaier auf der 200-Meter-Strecke. "Hier waren", so berichtet er, bei sechs Vorläufen die meisten Teilnehmer in einer DM-Disziplin am Start. Am Ende sei es ihm "mit starken 25,81 Sekunden" gelungen, den dritten Platz zu belegen. Vor ihm lief Heiko Tute vom SV "Germania" Helstorf in 25,73 Sekunden durchs Ziel. Sieger wurde mit 25,44 Sekunden Ullrich Seifert vom SV Vorwärts Zwickau. Als nächsten Wettkämpfe nennt der Erfolgssprinter die baden-württembergischen Senioren-Meisterschaften am 17. Juni in Helmsheim und die deutschen Seniorenmeisterschaften vom 30. Juni bis 2. Juli in Zittau in Sachsen, wo er über 100 Meter und 200 Meter startet.(red)

