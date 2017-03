Kölmel erreicht bei DM das Halbfinale

Bei der deutschen Badminton-Meisterschaft in Bad Vilbel drang die Rastatterin Xenia Kölmel bis ins Halbfinale im Mädcheneinzel vor. Intensiv bereitete sie sich auf das Ereignis vor: Sie feilte an Schlag- und Laufarbeit und musste sich nicht zuletzt auch um eine Freistellung bei der Schule kümmern. War die Qualifikation geglückt, glich das schon einem Meilenstein für viele der Teilnehmer. Kölmel, die seit Jahren beim BV Rastatt trainiert, qualifizierte sich für alle drei Disziplinen (Einzel, Doppel und Mixed) in der Altersklasse U17 als Jahrgangsjüngere.

Kölmel, die seit Dezember für die TSG Dossenheim in der Regionalliga aufschlägt, ging im Mixed an den Start. An der Seite von Jonas Braun aus dem bayerischen Neuhausen-Nymphenburg startete sie in das Turnier. In drei Sätzen setzte sich das bayerisch-mittelbadische Duo gegen eine brandenburgische Paarung durch und spielte sich dann bis ins Viertelfinale vor. Dort überrumpelten sie ihre Gegner Maria Kuse und Jonas Kehl förmlich und holten sich den ersten Satz. Trotz starker Leistung und einem Matchball setzten sie sich am Ende indes nicht durch und mussten den Favoriten den Vortritt lassen. Auch im Doppel, an der Seite von Christina Weigert, war bereits im Viertelfinale Schluss.

Anders lief es für die Rastatterin in ihrer Paradedisziplin Einzel. Nach Siegen gegen Antonia Remakulus und Laura Weilberg wartete im Viertelfinale erneut Maria Kuse aus Sachsen-Anhalt, mit der Kölmel nach dem knappen Aus im Mixed noch eine Rechnung offen hatte. Die Rastatterin beeindruckte mit ihrem Angriffsspiel, machte viel Druck, wenige Fehler und revanchierte sich somit an der langjährigen Nationalspielerin revanchieren mit 21:13, 7:21, 21:15.

Gegen die Topfavoritin Miranda Wilson aus Schorndorf schlug sie als Außenseiterin auf. Trotzdem verkaufte sie sich gut und verlangte der 16-Jährigen alles ab. Erst nach einem harten Kampf mit 18:21 und 19:21 ging die Zweitbundesligaspielerin als Siegerin vom Platz. Xenia Kölmel trat zufrieden die Heimreise an. Spätestens jetzt ist die Rastatterin an der deutschen Spitze angekommen.(red)