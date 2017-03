Programme souverän gemeistert Die Kunstradsportler des RS Rebland Varnhalt nahmen gut vorbereitet am internationalen Gutenberg-Pokal in Mainz-Ebersheim teil. In allen unseren Disziplinen war starke Konkurrenz am Start. Stark verbessert präsentierte sich die Schülermannschaft mit Anne Strohmeier, Kathi und Mara Häberle sowie Lena Doll, souverän zogen sie ihr Programm bis zur letzten Übung durch und sicherten sich damit den Tagessieg in ihrer Altersklasse. Im Vierer der Juniorinnen gingen Nele Strohmeier, Amelie Kilian, Annika Fritz und Katharina Jörger an den Start. Auf den Kunsträdern lief es noch nicht ganz rund, wieder brachte sie ein früher Sturz etwas aus dem Konzept und es häuften sich danach die Fehler und Abzüge. Am Ende reichte es zu Platz zwei hinter den starken Gastgebern. Nur kurze Zeit blieb zur Erholung bis zum Start auf den Einrädern. Mit neuer persönlicher und nationaler Bestleistung erreichten sie den ersten Platz. Innerhalb kürzester Zeit folgte noch der Start im Vierer- Einradfahren. Das Varnhalter Sextett zeigte nach dem langen Tag eine sehr schöne Darbietung. Von den Kampfrichtern bekamen sie indes Abzüge in der Schwierigkeit, da es Differenzen in der Regelauslegung gibt. So mussten sich die jungen Damen mit dem zweiten Platz begnügen. Auch an diesem Wochenende geht es auf den Rädern weiter. Am Samstag begibt sich der Tross aus Mittelbaden nach Mörschwil bei St. Gallen, um gemeinsam mit der Schweizer Nationalmannschaft zu trainieren. Von dort reist das Team dann am Sonntag nach Stockach zur baden-württembergischen Meisterschaft der Junioren. Die Varnhalter Mädchen gehören im ersten Jahr bei den Juniorinnen zu den Mitfavoriten auf den Einrädern. Wichtiger als der Sieg ist am Sonntag die Qualifikation zum Deutschland-Pokal.(red)

