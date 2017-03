Santoro erwartet eine enge Kiste "Es war ein bisschen glücklich - und trotzdem hochverdient", sagt Michael Santoro. Dass das in Bezug auf ein Fußballspiel zumindest ansatzweise paradox klingt, ist dem Trainer des SV Bühlertal dabei ziemlich schnurzpiepegal. Sieg ist Sieg, Überraschung bleibt Überraschung. Und beides ist den Bühlertälern mit ihrem 2:1-Erfolg vergangenes Wochenende beim Rangsiebten SC Lahr allemal gelungen. "Wir wollten kompakt stehen und nichts zulassen. Das hat weitestgehend geklappt", benennt Santoro im Rückblick den Schlüssel zum nunmehr siebten Erfolg in dieser Saison, der den Start aus der Winterpause zumindest bislang als äußerst gelungen dastehen lässt. Zwei Spiele, vier Punkte - da kann nun wirklich nicht gemotzt werden. Und so passt es nur ins Bild, dass der SVB-Coach vor dem morgigen Heimspiel gegen den FC Auggen (15 Uhr) feststellt: "Daran gilt es anzuknüpfen." Dabei ist es keineswegs so, dass sie auf dem Mittelberg in den spielfreien zweieinhalb Monaten Grundsätzliches an ihrem Fußball verändert hätten. Vielmehr sieht Santoro die deutlich verbesserte Personalsituation als Grundlage für den guten Start in die Restrunde. "Wenn wir komplett sind, können wir gegen jeden Gegner mithalten", ist sich der Fußballlehrer sicher - nur war just dies in den vier, fünf Spielen vor der Pause noch nicht einmal ansatzweise der Fall. "Das war schon ein extremer Personalengpass", sagt Santoro im Rückblick. Der ist Gott sei Dank vorbei. Ganz aus dem Vollen schöpfen kann der SVB-Coach freilich auch gegen Auggen nicht. Jonas Knobelspies, Jannik Kohler und Julian Welle fehlen ebenso wie wohl auch Simon Litterst weiterhin, wegen einer Erkältung ausfallen könnte diesmal zudem Fabian Ganster. Dafür kehrt immerhin Maxi Keller in die Mannschaft zurück. Leicht ist der morgige Job so oder so nicht. Als "eines der Top-Teams" bezeichnet Santoro den FC Auggen. "Die geben nie auf. Die gehen jedem Ball nach", lobt er neben der fußballerischen Qualität vor allem den unermüdlichen Kampfgeist des Tabellenvierten. Bange ist Santoro dennoch nicht. "Spiele zwischen uns waren immer eng und auf hohem Niveau", stellt er stattdessen fest. Und: "Wir müssen uns warm anziehen. Aber die spielen auch nicht gerne bei uns." (ket)

