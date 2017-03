Verlieren verboten

Ein ergebnismäßig ziemlich mieses Wochenende haben die Handballer aus dem Bezirk in der Südbadenliga hinter sich. Weder die nach wie vor ambitionierte SG Muggensturm/Kuppenheim (23:13 Punkte) noch der im Mittelfeld dümpelnde BSV Phönix Sinzheim oder der punktgleiche TuS Helmlingen (je 20:18) konnten ihre Spiele geschweige denn einen Zähler ergattern.

Nein, es setzte drei Niederlagen. Alle drei ziemlich knapp, alle drei ziemlich ärgerlich, weil unnötig. Für alle drei Teams stehen jetzt Heimspiele an, da sind Siege jetzt fast schon Pflicht.

Besonders ärgerlich war der letzte Spieltag für die SG Muggensturm/Kuppenheim. Ein eigener Sieg in Waldkirch bei gleichzeitiger Steißlinger Niederlage in Sinzheim, die durchaus möglich war, hätte die Titelchancen für die SG nach oben schnellen lassen. So aber rennt das Team von Trainer Kalman Fenyö weiter der Musik hinterher. Ausrutscher sind im letzten Saisondrittel sowieso verboten, auch gegen Hedos Elgersweier (4.; 22:16) müssen in Kuppenheim (Schulsporthalle) die Punkte her. "Unser Geheimplan ist nicht aufgegangen. Wenn wir unsere Chance auf Rang eins erhalten wollen, dann müssen wir Hedos natürlich schlagen", sagt SG-Coach Kalman Fenyö, der nach wie vor die fehlende Konstanz bei seinem Team bemängelt. Für ihn ist Elgersweier so etwas wie eine Wundertüte: "Manchmal hauen die ungeheuerliche Ergebnisse raus. Unser Anspruch müssen aber beide Punkte sein." Fehlen werden weiterhin die verletzten Valda und Kolb. Wie sich indes das Duell mit Steißlingen weiter entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Gerüchten zufolge will der Spitzenreiter aus Kostengründen nicht in die Oberliga.

An einen Aufstieg verschwendet auch beim BSV Phönix Sinzheim keiner mehr einen Gedanken, doch unter die ersten vier will Trainer Frank Schulmeister mit seinem Team schon kommen. Im direkten Vergleich mit Tabellenführer TuS Steißlingen gab sein Team zuletzt jedenfalls eine mehr als gute Figur ab: "Am Ende war die Niederlage doch sehr unglücklich. Einen Punkt hätten wir mindestens verdient gehabt. Am Ende haben wir den Siebenmeter aber nicht rein gebracht." Der stark abstiegsgefährdete HTV Meißenheim (14:24) ist am Samstag der nächste Gegner in der Fremersberghalle, der auch durchaus schlagbar ist. "Da müssen wir uns wieder auf unsere Stärken konzentrieren und vor allem vorne konsequenter agieren", lautet die Vorgabe von Frank Schulmeister. Bis auf den angeschlagenen Bostian Hribar hat Schulmeister alle Mann an Bord und zwei Punkte fest eingeplant.

Der TuS Helmlingen muss erneut in der Fremde antreten und ist in Oberkirch (20:16) sicherlich nicht chancenlos. Nach dem Ausfall von Mike Reichenberger und Michael Zimmer-Zimpfer ist der TuS noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat den Litauer Vilius Juozaitis bis Saisonende verpflichtet. Der 31-Jährige Rückraumspieler und Torjäger war zuletzt in der Oberliga bis zum Abstieg für den TB Kenzingen am Ball.