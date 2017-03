Hoffentlich wieder eklig

Bevor auch Mirko Slomka in den Bus stieg, der bereits mit laufendem Motor vor der Haupttribüne wartete, galt es, den einheimischen Journalisten ein paar Informationen zu gewähren. Vor allem aber galt es offenbar, jeden Hinweis auf eine mögliche Startaufstellung für die Partie in Aue zu vermeiden.

In Aue, fünfeinhalb Busstunden vom Wildpark entfernt, wartet mit dem FC Erzgebirge schließlich eine Mannschaft, die als eine von nur zweien noch schlechter dasteht als der KSC und gegen die man deswegen tunlichst nicht verlieren sollte. "Wir haben dort die Chance, mit einem Sieg tabellarisch an andere Sphären heranzurücken", weiß der KSC-Trainer, der den Schwung aus dem jüngsten Sieg gegen Hannover mitnehmen will.

Verzichten muss er dabei allerdings auf Erwin Hoffer, der neben Manuel Torres, David Kinsombi und Ylli Sallahi ausfällt. Der Stürmer, der bei seinem 25-Minuten-Einsatz gegen Hannover den Elfmeter zum 2:0 herausgeholt hatte, war beim Mittwochs-Training auf dem Uni-Sportplatz im Rasen hängen geblieben und hatte sich das Innenband angerissen. Dass er dem KSC in dieser Spielzeit möglicherweise gar nicht mehr zur Verfügung stehen könnte, wollte Oliver Kreuzer gestern zumindest nicht ausschließen. Als Slomka längst im Bus saß, gab der KSC-Sportdirektor noch zu Protokoll, wie er sich den heutigen Auftritt im Erzgebirgsstadion vorstellt: "Jedes der kommenden elf Spiele ist ein Endspiel. Deshalb müssen wir jedes so angehen als gäbe es kein Morgen." Wie gegen Hannover müsse man dem Gegner "mit der nötigen Aggressivität die Freude am Spielen nehmen", so Kreuzer.

Aue hatte tags drauf in Bielefeld einen 0:2-Rückstand noch in ein Remis umgemünzt. Gegen die fast schon sprichwörtlich rustikalen Spieler aus der Bergmannstadt, die nicht nur aus historischen Gründen die Malocher-Hymne "Steigermarsch" als Einlaufmusik abspielen, dürfte der KSC auch die spielerisch begabtere Mannschaft stellen. Am Samstag hatte ja vor allem Franck Kom im Mittelfeld immer wieder die nötigen Ideen eingebracht, um Hannover in Schwierigkeiten zu bringen.

Dass die Sachsen mit Domenico Tedesco einen neuen Trainer vorgestellt haben, will man im KSC-Lager derweil nicht überbewerten. Natürlich habe er Erkundigungen darüber angestellt, welche Art von Fußball der DFB-Trainerlehrgangs-Beste bei seinem vorherigen Arbeitgeber, der Hoffenheimer A-Jugend, spielen habe lassen, so Slomka. Er rechne "aber noch nicht mit gravierenden Änderungen. Sie hatten ja auch erst zwei Einheiten unter dem neuen Coach."

Aus Aue hört man, dass Tedesco seinem neuen Team zunächst eine Videoanalyse des KSC präsentiert hat, ehe er sie auf den Gegner einschwor: "Wir werden von der ersten bis zur letzten Sekunde marschieren, und alles andere baut darauf auf." Mit Pascal Köpke und Dimitrij Nazarov stehen derweil zwei Ex-Karlsruher im Kader der Auer. Während Nazarov nach "drei tollen Jahren in Karlsruhe" von Anpfiff weg "ausstrahlen will, dass hier nix zu holen ist", wartet Köpke aus der Ferne mit einer Aussage auf, die im zivilen Leben möglicherweise Anwälte auf den Plan rufen würde, im Fußball-Kontext aber als Kompliment gilt. "Der KSC", weiß der achtfache Torschütze, "ist eine ganz eklige Mannschaft." Gleich fünf KSCler mit Chancen auf einen Startelf-Einsatz sollten es in dieser Hinsicht allerdings nicht übertreiben: Diamantakos, Figueras, Kom, Prömel und Valentini müssten bei einer neuerlichen Gelben Karte im Heimspiel gegen Düsseldorf zuschauen.