Schnurr: "Schiele weiter auf Rang zwei"

Eine große Chance haben am ersten offiziellen Landesliga-Spieltag des neuen Jahres der VfB Bühl und Rastatter SC/DJK mit ihren Heim-Remis verspielt. Bei acht Zählern Rückstand auf Tabellenführer Durbach - der TuS brachte das seltene Kunststück in Oppenau fertig, einen 1:3-Rückstand in den letzten acht Minuten in einen 4:3-Sieg zu verwandeln - ist zumindest die Meisterschaft erst mal außer Reichweite gerückt, auch wenn der VfB an Ostern noch ein Nachholspiel auszutragen hat. Realistisch betrachtet bleibt angesichts der derzeitigen Konstellation noch Rang zwei das maximale Ziel für die beiden mittelbadischen Vertreter.

"Ich schiele auch weiter darauf, schaue aber nur noch von Woche zu Woche", sagt Bühls Trainer Jürgen Schnurr. Der VfB geht zwar nicht als Außenseiter in die Partie in Oberkirch, doch Vorsicht ist geboten, denn die Gastgeber haben sich in der Winterpause nicht unwesentlich verstärkt. Mit Kelbi, der aus Straßburg zurück in deutsche Landen fand, Basar, Anac, Temurlenk und Rothenberger wurden nicht weniger als fünf neue Kräfte hinzugeholt. Schnurr: "Dies muss ich meinen Jungs ins Gedächtnis rufen." Der langjährige Bühler Marko Kesch möchte das Traineramt nach Saisonschluss unbedingt mit dem Klassenerhalt an seinen Nachfolger Helmut Kröll übergeben.

Eher noch schwerer wird die Aufgabe für den RSC/DJK beim SC Offenburg bei dort gewohnt hitziger Atmosphäre. Andererseits sind die Schützlinge von Hubert Luft gerade in der Fremde zu allem fähig. "Wir wollen auch nach den 90 Minuten noch vor denen stehen. Wir müssen uns aber nach drei sieglosen Spielen in Folge wieder stabilisieren", hofft Trainer Hubert Luft.

Mit vier Punkten in den ersten beiden Jahresauftritten ist Rot-Weiß Elchesheim genau dies gut gelungen. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Phönix Durmersheim kann und muss nun ein weiterer Schritt zur Absicherung getätigt werden. "Es ist noch kein endgültiges Durchatmen bezüglich des Klassenerhalts, wir sind aber gewappnet und wollen in drei, vier Wochen möglichst 'durch' sein. Deshalb gehen wir auch nicht fahrlässig in diese Partie", sagt Spielertrainer Florian Huber, der noch um den Einsatz seines angeschlagenen Bruders Sven bangt.

Phönix kam gegen Mitabstiegskandidat Hausach zwar nicht über ein Remis hinaus, doch die gute Moral, die letztlich wenigstens mit dem einen Trostpunkt belohnt wurde, macht Coach Christian Hofmeier zumindest Mut auch im Hinblick auf den Aufbau einer neuen Mannschaft für nächste Saison.

"Wir haben dort angeknüpft, wo wir im Dezember aufgehört haben", war der Ottenauer Übungsleiter Thomas Gerold mit dem Auftaktremis gegen Elchesheim zufrieden. Immerhin war die SVO im Gegensatz zum Gegner "Kaltstarter". Beim Vorletzten in Niederschopfheim erwartet er nun ein "reines Kampfspiel, für den Gegner ist es ja schon ein Endspiel". Und dementsprechend mit einem anrennenden Gegner "Wenn wir gewinnen, wäre das ein Riesenschritt für uns". so Gerold.

Erstmals überhaupt in dieser Saison kann Sinzheims Andreas Lamprecht etwas durchatmen. Nach der holprigen Vorrunde mit vielen Problemen hat der Heimsieg gegen Niederschopfheim "den großen Druck etwas abfallen lassen. Das war extrem wichtig, wir haben den Abstand auf einen unmittelbaren Konkurrenten vergrößert." Allerdings geht es in dieser Saison fast nicht ohne eine Negativnachricht: Dimitri Bittner, der noch während des Spiels ins Krankenhaus gefahren werden musste, zog sich einen Wadenbeinbruch - und wohl noch mehr - zu. Und Torwart-Routinier Rodriguez zog sich vor dem Spiel beim Warmmachen einen Muskelfaserriss zu. Bezeichnenderweise kam auch der "sehr gut haltende" 39-jährige Ersatz-Methusalem Hommes nicht ohne Blessur davon, soll aber in Altdorf zwischen den Pfosten stehen. Lamprecht: "Wenn man zweimal verliert, ist man wieder fett unten dabei. Von daher könnte ich mit einem Punkt leben."