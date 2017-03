Der zweite Schritt soll folgen

Doch Bühls Trainer Ruben Wolochin warnt davor, den Blick zu weit nach vorne schweifen zu lassen. "Es ist noch nicht vorbei", hatte er direkt nach dem 3:0-Sieg im ersten Spiel gegen Solingen am Mittwoch gesagt und weiterhin volle Konzentration angemahnt. Vor dem ersten Spiel der Pre-Playoffs hatten die Solingen Volleys die Bisons noch zu ihrem Lieblingsgegner gekürt und auf eine Sensation gehofft. Wenig verwunderlich, denn immerhin war Bühl die einzige Mannschaft, gegen die Solingen mit einem Sieg in der heimischen Wittkulle die volle Punktzahl einfahren konnte. Ansonsten gab es für die Klingenstädter nur noch einen 3:2-Sieg gegen das Juniorenteam VCO Berlin sowie einen Punktgewinn bei der knappen 2:3-Niederlage in Rottenburg.

Dass Bühl in der Hauptrunde das Auswärtsspiel in Solingen überhaupt verlor, sorgte am Mittwoch in der Großsporthalle noch immer für Kopfschütteln. "Wie kann man gegen einen solchen Gegner verlieren", wunderte sich Bühls Urgestein Ralf Oser mit Blick auf die Sätze zwei und drei, in denen Solingen völlig chancenlos blieb. Für Ranno Timmermann vom Freundeskreis Volleyball war die Vorrunden-Niederlage in Solingen zudem Hauptursache für diese Spiele, "die niemand braucht."

Andererseits hatte sich im ersten Satz aber auch gezeigt, wie anfällig die vom Verletzungspech gebeutelte Bühler Mannschaft weiterhin ist. Nichts war zu sehen von einem souveränen Auftritt, nichts von druckvollen Aufschlägen, die Wolochin zuvor eingefordert hatte. Erst eine Aufschlagserie des erneut starken Mittelblockers Akhrorjon Sobirov löste den Knoten. Der Usbeke mausert sich ohnehin immer mehr zum Führungsspieler, der seine Nebenleute ständig antreibt und auf den nächsten Ballwechsel einstimmt. Entscheidend war aber letztlich, dass mit Ilya Zhilin und vor allem Juan Finoli zwei angeschlagene Spieler auf die Zähne bissen und sich trotz schmerzhafter Verletzungen in den Dienst der Mannschaft stellten.

Ob beide auch in Solingen wieder einsatzbereit sind, wird sich womöglich erst kurz vor Spielbeginn zeigen. Team-Manager David Molnar geht immerhin davon aus, kann sich allenfalls vorstellen, dass Finoli zunächst geschont wird und nur dann kommt, wenn es unbedingt nötig ist. Immerhin stehen Wolochin mit den vier Jugendspielern aus der zweiten Mannschaft erneut Alternativen zur Verfügung, die zumindest die Chance auf den ein oder anderen taktischen Wechsel eröffnen. Entscheidend wird aber sein, wie sich die aktuelle Stammformation ins Spiel hineinbeißt.

An der Fan-Unterstützung soll es jedenfalls nicht scheitern, der Fanclub hat einen großen Bus gechartert und will aus der Solinger Wittkulle einen Bühler Hexenkessel machen. "So etwas hilft uns natürlich", freut sich Molnar. Entscheidend aber sei, früh für klare Verhältnisse zu sorgen und den Gegner erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Eine Niederlage, die ein drittes Spiel am Mittwoch in Bühl nach sich ziehen würde, braucht in der Zwetschgenstadt erst recht niemand. (win)