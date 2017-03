Badener in fast allen Klassen an der Spitze

Die Jugendlichen des Badischen Leichtathletik-Verbandes setzten sich in drei von vier Wettkampfklassen beim traditionellen U-18- und U-16-Hallenvergleichskampf in Ludwigshafen zwischen Baden, der Pfalz, dem Saarland und dem französischen Département Moselle durch. Bei den Mädchen sammelten die Badener kräftig Punkte und sowohl in der Klasse U16 (95 Punkte) als auch in der Klasse U18 (102) siegten sie mit klarem Vorsprung.

Im badischen U-16-Team standen fünf Nachwuchsathletinnen aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl, was den derzeit hohen Leistungsstand der Mittelbadener in diesen Jahrgängen zeigt. Ein deutliches Ausrufezeichen zum Ende der Hallensaison setzte dabei Kugelstoßerin Vanessa Kobialka vom TV Iffezheim. Mit 12,79 Meter stellte sie im zweiten Versuch eine neue persönliche Bestleistung mit der Drei-Kilo-Kugel auf. Im vierten Durchgang kam sie mit 12,71 Meter noch einmal. Ihr Sieg mit fast eineinhalb Meter Vorsprung war sehr deutlich.

Einen zweiten Platz zum Teamerfolg beisteuern konnte Rachel Fruchtmann (SR Yburg Steinbach). Über 60-Meter-Hürden sprintete sie in 9,25 Sekunden so schnell wie noch nie und sorgte hinter Janine Winterbauer (Karlsruhe; 9,11) für einen badischen Doppelsieg.

Hanna Altmann, ebenfalls vom Sportring Yburg, erreichte als dritte BLV-Starterin in 9,36 Sekunden ebenfalls eine neue Bestzeit. Auf der flachen Sprintstrecke landete ihre Vereinskameradin Dana Lang in 8,18 Sekunden den dritten Platz. Altmann lief in 8,32 Sekunden auf Rang sechs.

Leia Braunagel siegt im Kugelstoßen

Sophia Strecker (Steinbach) belegte beim Hochsprung mit 1,49 Meter den vierten Rang. Die viermal 100-Meter-Staffel liefen aus Baden Lang, Altmann, Fruchtmann und Winterbauer in 51,40 Sekunden den Sieg vor Saarland (51,59) und Pfalz (52,73) heraus.

Deutlich vorne lagen auch die badischen Mädchen der Klasse U18. Deutschlands derzeit stärkste U-18-Diskuswerferin Leia Braunagel (SCL-Heel Baden-Baden) kam in ihrer "Zweitdisziplin" Kugelstoßen zum Einsatz. Ihre 13,44 Meter aus dem ersten Durchgang genügten für den Sieg. Es folgten zwei weitere Versuche mit 13,40 und 13,22 Meter.

Herausragend gewann das Team Baden bei der männlichen Jugend U16 (101 Punkte). Mit 101 Punkten wurden die Konkurrenten förmlich deklassiert. Mit 65 Zählern hatten die Gastgeber aus der Pfalz als Zweite einen mehr als deutlichen Rückstand. Niklas Huber (Steinbach) war hier mit einem ersten und einem zweiten Platz erfolgreich. Er startete außerdem in der siegreichen viermal 100-Meter-Staffel.

Die volle Punktzahl für seine Mannschaft sammelte Huber über 60-Meter-Hürden. In starken 8,86 Sekunden blieb er als einziger unter der Neun-Sekunden-Marke. Auf der flachen 60-Meter-Strecke sicherte er in 7,43 Sekunden hinter dem Mannheimer Felix Kunstein (7,23) den badischen Doppelsieg. Die Staffel mit Huber an Position drei lieferte in 47,30 Sekunden eine schnelle Zeit ab und verwies das Saarland in 49,00 Sekunden deutlich auf Platz zwei.

Einziger Kreisathlet im U-18-Team war Lukas Girarde (Steinbach). Über 800 Meter belegte er in 2:09,41 Minuten den fünften Platz. Hier konnten die Athleten aus der Pfalz in die badische Phalanx einbrechen und den Mannschaftssieg mit 84,5 Punkten verbuchen. Baden landete auf Platz drei