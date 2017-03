Talfahrt geht weiter

Wer nach dem 2:0 des KSC gegen Hannover 96 dachte, es geht aufwärts - er wurde tief enttäuscht. Die Talfahrt der Badener in der zweiten Fußball-Bundesliga geht weiter. Das Team aus dem Wildpark kassierte gestern bei Erzgebirge Aue eine schmerzhafte 0:1-Niederlage, enttäuschte in einer schwachen Partie zwischen zwei Abstiegsaspiranten erneut und rutschte auf einen Abstiegsrang ab.

Es bleibt dabei: Die Badener können auswärts einfach nicht mehr gewinnen. Seit fünf Monaten, seit dem 21. Oktober 2016 (da gewann der KSC mit 2:0 beim Aufsteiger Würzburg) hecheln die Fächerstädter vergeblich einem Auswärtsdreier hinterher.

KSC-Coach Mirko Slomka brachte in der siebten Partie unter seiner Regie die siebte Startaufstellung. Dennis Kempe hatte am Tag vor dem Spiel Magenprobleme, nahm daher auf der Bank Platz. Für ihn rückte Enrico Valentini auf die Verteidigerposition und Moritz Stoppelkamp stürmte anstelle Valentinis über rechts. Ohne allerdings Gefahr auszustrahlen. Die Badener begannen mit einer defensiv ausgerichteten Grundstruktur, wollten vermeiden, gegen die "Veilchen" in Rückstand zu geraten. Auch daher: In der ersten Halbzeit hatte die Slomka-Elf keine einzige gute Torgelegenheit. Ein wenig Gefahr durch den KSC nur nach einer Ecke des Griechen Diamantakos. Da kam Benedikt Gimber zum Kopfball, doch die Kugel flog rund zwei Meter am Gehäuse der Gastgeber vorbei. Aue war in einem insgesamt niveaulosen Spiel etwas engagierter.

In der 36. Minute entschied Schiedsrichter Robert Schröder auf Elfmeter für Erzgebirge Aue. Zunächst hatte Jordi Figueras einen Zweikampf gegen Pascal Köpke nicht für sich entscheiden können. Köpke lief in Richtung KSC-Tor, Keeper Dirk Orlishausen verließ seinen Kasten, klärte per Fußabwehr - doch der Schiri sah das anders. Obwohl "Orle" den Ball traf und erst danach Köpke leicht berührte. Eine sehr umstrittene Elfmeter-Entscheidung. Verständlich, dass Orlishausen nach der Partie stinksauer war: "Das war ein ganz normaler Pressschlag, ich treffe den Ball. Köpke hat hinterher zugegeben, dass es kein Elfmeter war." "Dimi" Nazarov, wie Köpke Ex-KSC-Profi, ließ sich diese Chance nicht nehmen, verwandelte eiskalt zur Auer Führung.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Karlsruher offensiver, hatten viel Ballbesitz. Aber: Druck erzeugen oder gar Torchancen kreieren? Mangelware! Lediglich ein Kopfball von Stefan Mugosa, dem einzig gefährlichen Akteur in der KSC-Offensive, brachte den Auer Keeper Männel etwas in Bedrängnis. Ansonsten fehlte dem KSC das Tempo im Spiel und die Ideen in der Offensive. Die Badener hatten zwar mehr Ballbesitz, aber keine Durchschlagskraft und weniger Leidenschaft als die "Veilchen." So geht es in die 3. Liga.

Erzgebirge Aue: Männel - Hertner, S. Breitkreuz, Samson, Kalig, Rizzuto - Tiffert, Kvesic (67. Fandrich) - Köpke (85. F. Kaufmann), Nazarov - Soukou (65. N. Adler).

Karlsruher SC: Orlishausen - Valentini, Gimber, Figueras (82. Mavrias), Bader - Meffert, Kom - Diamantakos (75. Zawada), Prömel (63. Yamada), Stoppelkamp - Mugosa.

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover) - Zuschauer: 7650 - Tor: 1:0 Nazarov (36./Foulelfmeter) - Gelbe Karten: Tiffert (3), Hertner (4), N. Adler (5) - Orlishausen (1).