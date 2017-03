Vor der ultimativen Reifeprüfung

Hügelsheim



Halbfinalsieg als Geschenk? Hügelsheim (red) - Es wäre das schönste Geburtstagsgeschenk für Andy Mauderer (Foto: toto). Das Hügelsheimer Eishockey-Urgestein feiert am Freitag seinen 34. Geburtstag. Und hofft an diesem Tag mit seinen Kollegen im ersten Playhoff-Halbfinale in Heilbronn auf den ersten Sieg. » Weitersagen (red) - Es wäre das schönste Geburtstagsgeschenk für Andy Mauderer (Foto: toto). Das Hügelsheimer Eishockey-Urgestein feiert am Freitag seinen 34. Geburtstag. Und hofft an diesem Tag mit seinen Kollegen im ersten Playhoff-Halbfinale in Heilbronn auf den ersten Sieg. » - Mehr