Glückspilze im Fegefeuer Von Hucky Krämer Der SV 08 Kuppenheim hat das Glück derzeit gepachtet. Beim 2:2 in Linx gelang Steven Herbote nach einem weiten Freistoß in der Nachspielzeit der Ausgleich. Im Heimspiel am Samstag gegen Kellerkind FC Waldkirch traf Nico Westermann nach einem weiten Einwurf wiederum in der Nachspielzeit zum erlösenden 2:1 (0:1). Kein Wunder, dass die Gäste, die in den letzten 20 Minuten dem Siegtor näher gewesen waren, wie begossene Pudel vom Platz schlichen, mit ihrem Schicksal und dem Schiedsrichter haderten. Die Jubelfaust von Faruk Karadogan in Richtung Waldkircher Bank befeuerte dann noch deren Frust und führte zur Rudelbildung noch vor dem Abpfiff. "Wir hätten sogar den Sieg verdient gehabt. Wir waren dem 2:1 näher. Auch ein klarer Elfmeter wurde uns verwehrt", schimpfte der Waldkircher Spielertrainer und Torschütze Benjamin Pfahler, wohlwissend dass nach dieser bitteren Niederlage sein Team nur noch ein Wunder vor dem Abstieg retten kann. Kuppenheims Spielertrainer Viktor Göhring strahlte derweil mit der Märzsonne um die Wette: "Wir haben in den letzten beiden Spielen zwar Glück gehabt, aber uns den jeweiligen ,Lucky Punch' auch erarbeitet." Der Kuppenheimer Pflichtsieg gegen Schlusslicht SV Solvay Freiburg wurde mit dem Punkt in Linx versilbert und nun mit dem Dreier gegen den Tabellenvorletzten vergoldet. Jetzt steht der SV 08 acht Punkte über dem Strich. Es war kein schönes Fußballspiel vor rund 200 Zuschauern im Wörtel. Dafür stand für beide Mannschaften zu viel auf dem Spiel. Es war eine nervös flackernde Begegnung mit einer unerwarteten Pointe zum Schluss. Der SV 08 begann forsch mit drei Ecken in den ersten drei Minuten, ließ dann aber nach einer Viertelstunde die Zügel schleifen, so dass die Waldkircher immer besser ins Spiel kamen. Eine Art Weckruf für die Gäste war die Rettungstat von Marcel Klüber, der einen Schuss von Westermann (27.) gerade noch an die Torlatte lenkte. Kurz darauf scheiterte Pfahler gleich zweimal (27., 30.) am glänzend reagierenden 08-Torhüter Michael Werner, der Timo Ullrich wegen eines entzündeten Zehs gut vertrat. In der 34. Spielminute war dann aber auch Werner machtlos. Nach einer Freistoßflanke von Ibrahim Bayram netzte Pfahler aus dem Gewühl heraus zum verdienten 1:0 für die Gäste ein. Nach dem Wiederanpfiff waren erneut die Kuppenheimer am Drücker. "Ich habe in der Halbzeit klare Worte gesprochen. Vor allem, dass wir mehr über die Flügel spielen müssen", meinte Göhring nach der Partie. Prompt resultierte das 1:1 aus einem schönen Angriff über die rechte Außenbahn. Westermann steckte den Ball für Yannis Otto durch. Der Außenverteidiger flankte butterweich nach innen, wo der zur Pause für Tom Schneider eingewechselte Karadogan den Ball nur noch zum 1:1 (47.) einzunicken brauchte. SV 08 wie gab das Heft erneut aus der Hand. Ab der 70. Minute waren die Gäste dem zweiten Treffer näher, den der eingewechselte Dominik Frassica (84.) kläglich vergab. Dann setzte Westermann den "Lucky Punch".

