Heilbronn immer eine Reise wert

Für stolze Badener ist das Schwabenland nicht unbedingt das beliebteste Reiseziel. Für die Eishockey-Cracks des ESC Hügelsheim dagegen schon, speziell Heilbronn ist für sie immer eine Reise wert, auch wenn die Stadt nicht gerade vor Schönheit strotzt. Und so hielt sich die auch unmittelbare Enttäuschung, nach der 3:7 (1:2, 0:2, 2:3)-Heimniederlage gegen alles andere als tapsige Eisbären nicht vorzeitig die Finalserie der Regionalliga Südwest erreicht zu haben, in Grenzen.

Denn das Omen spricht nach dem 1:1-Serienausgleich vor dem entscheidenden dritten Playoff-Duell am nächsten Sonntag in Heilbronn dennoch für die Spargeldörfler, schließlich haben sie in dieser Saison bereits zweimal dort gewonnen. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. "Wir wissen, wie man dort gewinnt", richtete ESC-Sportvorstand Pascal Winkel nach der Heimklatsche den Fokus auch sofort auf den ultimativen Showdown im Eisbären-Gehege. Allerdings ist auch klar, dass die Hügelsheimer dann eine ganz andere Leistung abrufen müssen als vor ausverkaufter Hütte mit 1000 erwartungsfrohen Zuschauern am Samstag Abend gegen hochmotivierte Schwaben, die sich als amtierender Regionalliga-Meister und Vorrundenprimus nicht nachsagen lassen wollten, die gesamte Saison in zwei Playoff-Spielen verdaddelt zu haben.

Mit dementsprechender Konsequenz im Auftreten und Abschluss gingen sie in der Baden-Airpark-Arena auch zur Sache. "Gegen so eine Mannschaft muss bei uns alles passen, um sie zu schlagen, das war heute nicht der Fall, wir waren sogar weit davon weg, was wir eigentlich können. Unsere Zuordnung war eine Katastrophe. Die konnten vogelwild auf unser Tor schießen", legte Winkel klar den Finger in die Wunde. Im Slot, also in zentraler Position direkt vor dem Tor, wurde Hügelsheims Goalie Sess mehr als einmal von seinen Vorderleuten so ziemlich im Stich gelassen. "Bei uns hat etwas der Biss gefehlt", stellte auch ESC-Vorsitzender Peter Seywald zurecht fest.

Angesichts der Bedeutung des zweiten Duells bemühten sich beide Teams nach Kräften, einen weiten Bogen um die Strafbänke zu machen. Dennoch nutzte Heilbronn gleich die erste Überzahl durch Steinke zur Führung (7.). Kanadas Routinier Fleury glich ebenfalls in Überzahl aus (9.). Mit der abermaligen Gästeführung durch Schreyer (17.) ging es in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt wurde die Partie praktisch entschieden. Der starke frühere Zweitligaspieler Pfenning durfte im Slot frei Maß nehmen - Volltreffer (35.). Schrimpf erhöhte mit einem Schlagschuss von der blauen Linie vorentscheidend auf 1:4 (39.). "Die wollten es mehr als wir", wies Urgestein Andy Mauderer auf den Mentalitätsunterschied hin. Im Schlussdrittel sorgten Koch (48.) und Engel (51.) noch für zwei ESC-Erfolgserlebnisse, doch erneut Schrimpf (48.), Maras (49.) und Brendle (54.) wussten immer eine Antwort. "Die haben die Qualität, um so etwas über die Runden zu bringen", analysierte Mauderer die Coolness des Meisters.

Am Sonntag folgt also das insgesamt sechste und letzte Saisonduell der beiden Erzrivalen, fünfmal gewann jeweils die Auswärtsmannschaft. Was soll da also schiefgehen für die Baden Rhinos und ihre leidenschaftlichen Fans?