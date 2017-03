Peter Fodor hält Punkt fest

BSV Phönix Sinzheim -

HTV Meißenheim 29:29.

Nur knapp schrammte der BSV in der eher mittelmäßigen Partie an einer Heimniederlage vorbei, denn beim Stande von 29:29 bekamen die Gäste elf Sekunden vor dem Ende einen Siebenmeter zugesprochen. Toptorschütze Nico Vollmer trat an, scheiterte aber an Sinzheims angeschlagenen Torhüter Peter Fodor (Zerrung). "Wir sind weit unter unseren Möglichkeiten geblieben. Eigentlich wollten wir beide Punkte, müssen aber mit einem zufrieden sein", lautete das Fazit von BSV-Coach Frank Schulmeister. Das Remis ist insgesamt gerecht, denn keine der beiden Mannschaften konnte sich einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. 14:14 stand es zur Pause, 22:22 nach 44 Minuten und in der 55. Minute 28:28. Vollmer legte per Siebenmeter zum 28:29 vor, Antoine Lauffenburger erzielte ebenfalls per Siebenmeter das 29:29.

Tore für BSV Sinzheim: Lauffenburger 9/5, Pfliehinger 7/1, Kirschner 4, Möllering 3, Winogrodzki 2, Rumpf, Meny, Weis, St. Pierre je 1 - für HTV Meißenheim: Vollmer 8/4, Hügli 6, Engel 5, Baumann 3, Geppert, Wilhelm, Wöhrle je 2, Funke 1.

SG Muggensturm/Kup. -

Hedos Elgersweier 25:29.

Wie schon vor Wochenfrist stand die SG auch gegen Hedos komplett neben sich und hatte von Beginn an mit den Gästen die größten Schwierigkeiten. Die Hausherren agierten vor allem viel zu behäbig und gaben Elgersweier so die Gelegenheit, das Spiel zu gestalten. Sebastian Metelec war von der SG nie in den Griff zu bekommen und im Tor war Lofti Hamadi kaum zu überwinden. Zur Pause führte Elgersweier deshalb schon mit 14:10. Nach Seitenwechsel lief für die SG die Partie völlig aus dem Ruder, eine klare Struktur war nicht mehr zu erkennen. Die Gäste hingegen agierten konsequenter und bissiger und hatten meist einen Vorsprung von fünf Toren. Die Schlusssirene jedenfalls war eine Erlösung für die Hausherren.

Tore für SG Muggensturm/Kuppenheim: Schlager 7, Kracht 4/2, Herbst, Hörth je 4, Hofmann 2/1, J. Kolb 2, Schunk, Welzer je 1 - für Elgersweier: Metelec 10/1, Lehmann 7, Junker 5, Hackl, Räpple je 2, Tschopp, Hamadi, Fritsch je 1.

TV Oberkirch -

TuS Helmlingen 32:25.

Nur in der ersten Halbzeit konnte der TuS bei der Premiere von Neuzugang Vilius Juozaitis (Litauen) offen gestalten, denn bis zum 16:14-Pausenstand waren die Helmlinger noch einigermaßen auf Augenhöhe. Dann aber wird die Rückraumachse Tomislav Barberic, Stephane Robin und Timo Roll des TVO nicht mehr zu stoppen und die Hausherren bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Spielerisch war Oberkirch nun deutlich überlegen. Helmlingen muss sich gewaltig steigern, soll am Mittwoch gegen Kenzingen ein Heimsieg gelingen.

Tore für TV Oberkirch: T. Roll 9/3, Robin 5, D. Roll, Kofler, Barberic, Fies je 4, Strübel, Mössner je 1 - für Helmlingen: Juozaitis 6, Zimmer-Zimpfer 5, Törö 4, Fritz, Müller je 3, Pomiankiewicz 2/1, Kraus, Lauppe je 1.(wb)