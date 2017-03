Vier Medaillen für Hammerwerfer

Varnhalt



Varnhalter Kunstradler top Varnhalt (red) - Die Kunstradsportler des RS Rebland Varnhalt (Foto: Trefzger) nutzten ihre gute Vorbereitung auf den internationalen Gutenberg-Pokal in Mainz-Ebersheim und kamen dort gegen starke Konkurrenz mit ihren Übungen zu Erfolgen in diversen Juniorenklassen. » Weitersagen (red) - Die Kunstradsportler des RS Rebland Varnhalt (Foto: Trefzger) nutzten ihre gute Vorbereitung auf den internationalen Gutenberg-Pokal in Mainz-Ebersheim und kamen dort gegen starke Konkurrenz mit ihren Übungen zu Erfolgen in diversen Juniorenklassen. » - Mehr