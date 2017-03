MuKu-Reserve nimmt erfolgreich Revanche

Die SG Muggensturm/Kuppenheim II hat sich in der Handball-Bezirksklasse von der Reserve des ASV Ottenhöfen kein zweites Mal überraschen lassen. Durch den 28:20-Erfolg nahm der Tabellenführer Revanche für die Hinspielniederlage. Zugleich ist die SG nun seit neun Spielen unbesiegt.

Muggensturm/Kupp. II -

ASV Ottenhöfen II 28:20.

Mit ihrer unbekümmerten und frechen Spielweise verlangten die Gäste dem Tabellenführer vor allem in der ersten Halbzeit alles ab. Respektlos und mit einem starken Torhüter ging der ASV mit 1:5 (10.) und 3:8 (15.) in Führung. Viel zu pomadig und mit einer katastrophalen Chancenverwertung fand der Favorit überhaupt nicht ins Spiel, ehe der SG-Angriffsmotor langsam auf Touren kam (8:8/23.). Nach der Pause (Halbzeit 11:11) drehten die Hausherren dann den Spieß um: Basierend auf einer starken Abwehrarbeit und einem immer sicher werdenden Kombinationsspiel legte MuKu einen 10:3-Lauf hin (21:14/47.), womit der Weg zu einem weiteren, dann ungefährdeten Heimsieg geebnet war.

Tore für Muggensturm: Dey, P. Freyer je 6, Haller 5/2, Hofacker, Wagner je 4, Quintieri 2, Krauth 1 - für Ottenhöfen: Blust 9, Münz 6, Fischer 3/1, Clemens, Bohnert je 1.

HSG Murg -

TuS Helmlingen II 28:22.

Der TuS unterstrich von Beginn, dass er nicht gewillt war, die Punkte einfach abzugeben. Die Hanauerländer hielten immer Kontakt, beim 10:10 (23.) war noch alles offen. Zur Pause erhöhten die Hausherren wieder auf zwei Tore (14:12). Im zweiten Abschnitt gab die HSG die Führung zwar nicht mehr ab, aber es dauerte lange, um den Abstand entscheidend zu vergrößern (19:18, 45.). Mit fünf Treffern in Folge entschieden die Gastgeber dann das Spiel (24:18/51.). Der TuS konnte lediglich noch auf 25:22 verkürzen.

Tore für HSG: Grässel 7/3, Gerstner 5, Meyer, F. Schaal, P. Schaal, Unger je 3, Baier 2, Albrecht, Ruckenbrod je 1 - für Helmlingen: Fritz 7, Weber 6, Ratey 3, Gärtner, Reichenberger je 2, Karch, Lasch je 1.

Phönix Sinzheim II -

Steinbach/Kappel. II 30:23.

Der BSV wies den Tabellennachbarn deutlich in die Schranken. Aufbauend auf einen 3:0-Start lagen die Südbadenliga-Reserve zur Halbzeit mit 13:10 in Front. Im zweiten Durchgang brachen die Hausherren dann über die SG ein - und beim Gegner alle Dämme. Über 17:10 hieß es nach 42 Minuten 22:11. Den Fuß nahm Phönix fortan nur leicht vom Gas (27:16/53.), erst gegen Ende konnten die Gäste noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.

Tore für Sinzheim: K. Walter 6, Herbert 6/3, A. Huck, Schmitz, Rumpf, D. Walter je 3, Richter, Vogel je 2, Marcel Walter, Marco Walter je 1 - für Steinbach: Schreck 6, Müller 6/1, Misetic, Stäglich je 4, Blau 2, Oser 1.

TuS Memprechtshofen -

TS Ottersweier II 25:26.

Der TuS erwischte den besseren Start (6:3/10.). Nachdem die Gäste zum 8:8 ausgeglichen hatten, legten die "Römer" abermals vor und sahen sich zur Pause 14:11 vorne. Nach Wiederbeginn blieb Memprechtshofen zunächst noch vorne (16:13 und 18:17/44.), fortan gelang der TSO aber immer wieder der Ausgleich. In der 55. Minute war es dann so weit: Die Gäste gingen erstmals in Führung (23:24). Der TuS ließ danach reihenweise beste Chancen liegen, so dass Ottersweier den Vorsprung über die Runden brachte.

Tore für Memprechtshofen: Geibel 12/4, Urban 7/3, Schneider 4, Lacker 2 - für Ottersweier: T. Seiler 7/4, Rohe 5, Falk, Pfeiffer je 3, Röll, Huber, M. Seiler je 2, Leppert, Knopf je 1.

In der Kreisklasse A ließ sich der TV Sandweier III auch von der SG Steinbach/Kappelwindeck III nicht stoppen (30:23). Im Kellerduell behielt die HSG Murg II gegen Ottersweier III mit 26:22 die Oberhand. In der Frauen-Bezirksklasse fiel die einzige Partie zwischen der HSG Hardt und Großweier aus. (maha)