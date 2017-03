Den Meister abgewatscht

Neben Trainer Christian Zimmer hatte es auch Zuspieler Volker Benz und Libero Markus Nothdurft erwischt, so dass sich Interimscoach Gregor Scheurer von vorne herein in Abwehrhaltung sah. Bis Mitte des ersten Satzes lief es noch ganz gut, danach nahm die vom früheren Durmersheimer Coach Alexander Sartisson trainierte Uni-Mannschaft mächtig an Fahrt auf.

Nachdem auch der zweite Satz nach desolater Leistung verloren war, sah es im dritten Satz vorübergehende sogar nach einer Wende zum Besseren aus. Eine Aufschlagserie von Andre Kreß hatte Kappelrodeck eine frühe 7:0-Führung beschert, doch die KIT-Volleyballer ließen sich davon nicht beirren und gewannen nach furioser Aufholjagd glatt.

In der Verbandsliga bleibt Bühl II in Lauerstellung, gewann das Spiel bei der stark abstiegsgefährdeten TG Ötigheim glatt mit 3:0 (25:21, 25:18, 25:18), doch die Konkurrenz spielt einfach nicht mit. Auch der Tabellendritte SSC Karlsruhe III war für Tabellenführer Kleinsteinbach nicht die erhoffte Hürde und so bleibt es für Bühl beim knappen Rückstand auf die Spitze.

Ötigheim hingegen machte fast alles richtig, verpulverte gegen Bühl keine unnötigen Körner und konzentrierte sich voll auf das Spiel gegen Schlusslicht Handschuhsheim. Der 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)-Erfolg war verdienter Lohn einer überlegen geführten Partie. Trotzdem hängt der Klassenerhalt am seidenen Faden. Hauptkonkurrent Blankenloch III holte sich am Wochenende gleich fünf Punkte - der letzte Spieltag wird nun zum Nervenspiel.

Sportlich bereits abgestiegen sind die Bühler Frauen, die zwar beim 2:3 (25:17, 25:22, 11:25, 17:25, 7:15) gegen den Tabellenzweiten Beiertheim III zwei Sätze lang furios aufspielten, danach aber komplett einbrachen. Da sie anschließend auch gegen Heidelberg mit 0:3 (16:25, 20:25, 22:25) verloren, reichte es nur zu einem einzigen Punktgewinn, der sich in der Endabrechnung als zu wenig erweisen wird. (win)