Bestes Gesamtergebnis im Ju-Jutsu

Von den jüngsten Rastatter Athleten kam Nikita Neverovski auf Platz zwei. Diego Quintieri belegt in der Jugend U8 bis 28 Kilogramm den dritten Rang. Eine Glanzleistung vollbrachte Max Konrad in der Altersklasse U10 bis 28 Kilo. Bei seiner zweiten Wettkampfteilnahme setzte sich der Siebenjährige an die Spitze der stark besetzten Gewichtsklasse und wurde Baden-Württembergischer Meister.

In der gleichen Gewichtsklasse teilten sich Artur Borodin und Niklas Maksimovic den fünften Platz. Daniil Linnik wurde Siebter und Nick Schmidt Neunter. Kirill Koltschin hatte schwer zu kämpfen. Mit seinen 29 Kilogramm war er bei den U-10-Kämpfern bis 40 Kilo am Start, konnte aber den dritten Platz erringen.

Aischa Rezgui ebenfalls Landesmeisterin - in ihrem Fall bei den U-12-Mädchen bis 49 Kilo.

Amina Rezgui landete in der Klasse bis 40 Kilo auf dem dritten Platz. Samira Koch belegte Rang fünf. Andrei Pantiru zeigte schöne Wurf und Hebeltechniken, dennoch unterlag der Schüler knapp in der Vorrunde in der Klasse bis 30 Kilo und gewann Bronze. Silber in der Klasse bis 50 Kilo holte Onur Gür.

Lucas Strittmatter dominierte bei der U-15-Jugend in der Klasse bis 45 Kilogramm. Er gewann alle seine Kämpfe vorzeitig und wurde damit verdient Baden-Württembergischer Meister. Simon Kijas stand diesem Erfolg in der Klasse bis 55 Kilo in nichts nach. Mit technischer Überlegenheit besiegte auch er alle seiner Gegner vorzeitig. Nico Dewald wurde in der gleichen Gewichtsklasse Dritter.

In der Klasse bis 37 Kilo schrammte Alexander Weit am Meistertitel vorbei und holte Silber. Sein Bruder Maxim belegt bis 34 Kilo Rang drei. Luana Baroncino und Kijas setzten sich in der Kategorie Duo mix der U-15-Jugend an die Spitze. Zweite wurde Aischa Rezgui mit ihrem Partner Lucas Strittmatter.

Bei der Jugend U18 unterlag Daniel Bauder knapp im Finale der Kämpfer bis 66 Kilo und musste sich mit platz zwei zufriedengeben. Luca Baroncino und Max Pantschenko teilten sich den dritten Platz. Einen weiteren Meistertitel für die Rastatter verbuchte Moritz Jägel. Er setzte sich souverän in der Klasse bis 50 Kilo durch. Max Vinijcuk wurde in der Klasse bis 73 Kilo Vierter.

Platz fünf belegte Sarah Gangl bei der Jugend U21 bis 62 Kilo. Den Titel der Senioren bis 85 Kilo gewann Dimitri Giss. Er belegte zusätzlich in der Bodentechnik Ne Waza bis 94 Kilo den vierten Platz.

Ab der Jugend U15 konnten sich einige Kämpfer außerdem für die süddeutsche Meisterschaft im bayrischen Amberg qualifizieren. (red)