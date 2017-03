Von Weltmeistern gelernt Die baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunst- und Einradfahren boten den zahlreichen Zuschauern in Stockach viele sehr gute Leistungen. Mit dem Einrad sicherte sich der KRS Rebland aus Varnhalt zweimal den zweiten Platz. Zuvor hatten die Rebländerinnen ein arbeitsintensives Wochenende in Mörschwil bei St. Gallen mit der Schweizer Nationalmannschaft verbracht, um gemeinsam am Wettkampfprogramm zu feilen. Am späten Abend bei einem Testwettkampf präsentierte die KRS-Nachwuchsmannschaft mit Anne Strohmeier, Kathi und Mara Häberle sowie Lena Doll ihre Fortschritte auf dem Kunstrad. Mit großen Augen bewunderten sie den drauffolgenden Auftritt der amtierenden Weltmeisterinnen aus der Schweiz. Beim Testwettkampf lief es bei den Juniorinnen Nele Strohmeier, Amelie Kilian, Annika Fritz und Lucie Prokopy nicht ganz fehlerfrei. Doch nach der Besprechung zauberten sie eine hervorragende Leistung auf die Fläche. Früh ging es am nächsten Morgen direkt weiter nach Stockach zur baden-württembergischen Meisterschaft. Die 4er-Kunstradmannschaft des KRS konnte ihre Leistung vom Abend noch einmal toppen und erzielte mit neuer persönlicher Bestleistung den vierten Platz. Damit konnten sie sich für den Deutschland-Pokal qualifizieren. Von 168,9 eingereichten Punkten blieben 118,7 Punkte übrig. Den Titel sicherte sich Aach vor Denkendorf und Ebnat. Den Mädchen blieb nur wenig Zeit zum Erholen, denn im Anschluss folgte die Entscheidung im 6er-Einradfahren der Junioren. Kathi Häberle, Katharina Jörger, Prokopy, Strohmeier, Kilian und Fritz hatten das zweitschwierigste Programm eingereicht. Von 158,2 möglichen Punkten standen am Ende 142,94 Punkte auf der Anzeigetafel. Die Sportlerinnen aus Varnhalt zeigten mit dieser Leistung, dass man auch im ersten Juniorenjahr mit ihnen rechnen muss, und sicherten sich mit ihrer sehr guten Darbietung den zweiten Rang. In der teilnehmerstärksten und für die Rebländerinnen letzten Disziplin, dem 4er Einrad, traten 14 Mannschaften an. Die Juniorinnen aus Varnhalt hatten mit 158,3 die höchste Schwierigkeit eingereicht. Somit mussten die Sportlerinnen des KRS als letzte auf die Fläche. Strohmeier, Fritz, Jörger und Kilian begannen hochkonzentriert. Nicht alles klappte perfekt, vor allem die Drehungen fanden nicht immer die Zustimmung der Kampfrichter. Mit 138,3 Punkten konnten sie sich über die zweite Silbermedaille freuen. Was Konzentration und Kondition angeht, sind die Varnhalter Sportlerinnen bereits gut in Form. Bis zur nächsten Qualifikation beim Deutschland-Pokal, der am 1. April bei Bremerhaven stattfindet, gilt es nun ein paar Feinheiten auszuarbeiten und die neuen Eindrücke in die Programmabläufe einfließen zu lassen. (red)

