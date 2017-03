"Oldies" holen Silber

Bei den badischen Senioren-Meisterschaften in Wyhl duellierte sich in der Altersklasse M50 Kunstturner Dieter Weiss vom TV Bühl mit seinem altbekannten Widersacher Patrick Hauns vom TV Iffezheim. Weis konnte allerdings nur am Pauschenpferd seinem Rivalen Paroli bieten. Als Zweitplatzierter qualifizierte er sich hinter dem Iffezheimer aber trotzdem für die deutschen Meisterschaften in Berlin. Einen Wettkampf auf höchstem Niveau lieferten sich die M-30-Turner: Favorit Andreas Hofer von der KTG Heidelberg schnappte sich erwartungsgemäß den Sieg. Platz zwei ging an Alexander Fortmeier vom TV Bühl, der mit der Höchstnote am Barren glänzte und einen stabilen und fehlerfreien Wettkampf darbot. Auch er qualifizierte sich für die deutsche Meisterschaft. Die Plätze drei und vier gingen an den Iffezheimer Jan Anselm und den Bühler Jan Lugauer, der an seinem Paradegerät, dem Pauschenpferd, die Tageshöchstnote erhielt.

Kampfrichter Diyap Büyükasik und Trainer Gerd Lugauer bescheinigten den Bühler "Oldies" noch weiteres Potenzial nach oben. (red)