TTF-Frauen wollen Hinspielsieg wiederholen In der Tischtennis-Oberliga der Frauen reisen die TTF Rastatt am Samstag zum Gastspiel beim VfR Altenmünster. Im Hinspiel gelang den TTF ohne Spitzenspielerin Susanne Gibs, die erkrankt pausieren musste, ein 8:4-Erfolg. Bei Altenmünster fehlten in der Vorrundenpartie mit der Nummer eins Annika Borsos und der Nummer drei Franziska Früh zwei Spielerinnen. Altenmünster gewann in der Vorrundenpartie beide Eingangsdoppel, Verena Wetzel verteidigte diesen Vorteil mit einem 3:1-Sieg über Vanessa Moch. Mit je zwei Siegen von Marion Schäfer und Ursula Ludwig, die im zweiten Paarkreuz unbesiegt blieben, und einem Punkt von Moch blieb es Nina Merkel vorbehalten, mit ihrem dritten Einzelsieg die Partie zum 8:4-Erfolg zu beenden. Mit einem erneuten Erfolg will man zumindest den vorletzten Tabellenplatz erobern. Entscheidend dürften die Auseinandersetzungen zwischen Gibs und Merkel gegen Borsos werden, die in der Rückrundenstatistik mit 7:3 Erfolgen zu den besten Spielerinnen der Liga gezählt werden darf. Altenmünster bestreitet einen Doppelspieltag und muss am Sonntag beim TTC Singen antreten. Nach dem starken Auftritt der Singener Frauen beim 8:3-Sieg bei den TTF Rastatt sollte es die Mannschaft vom Bodensee mit einem Heimsieg auf die ausgeglichene Punktebilanz von 16:16 Zählern bringen können. Der TTV Burgstetten (10:18) wäre für die TTF bei einem Auswärtserfolg in Altenmünster auch wieder in greifbarer Nähe. Gefordert ist die Spvgg Ottenau in der Männer-Badenliga im Gastspiel beim TTC Ketsch. Durch die 5:9-Niederlage bei der TTG Kleinsteinbach/Singen dürften die Meisterschaftshoffnungen der Ketscher wohl vorzeitig beendet sein. Das Minimalziel Vizemeisterschaft, verbunden mit den Aufstiegsspielen zur Oberliga, ist bei sechs Punkten Vorsprung auf den Rangdritten TTC Singen den Nordbadenern wohl nicht mehr zu nehmen. In der Vorrunde entführte Ketsch mit einem 9:5-Auswärtssieg in Ottenau beide Zähler. Ottenau trat hier ohne seine Vorrundennummer eins Palatinus an und zog sich hier nach drei Doppelniederlagen noch recht achtbar aus der Affäre. Aaron Kawka (2), Lukas Mai, Andrè Schweikert und Julian Deschner (alle 1) wehrten sich nach besten Kräften. Durch das Mitwirken von Pawel Piotrowski, der neben Mai im vorderen Paarkreuz antrtitt, kann Mannschaftsführer Kresimir Vranjic diesmal im mittleren Drittel neben Kawka agieren, Schweikert und Deschner bilden das Schlussdrittel, in dem Nachwuchsspieler Simon Weiler im Vorrundenspiel ein gutes Badenliga-Debüt gab. Mit 18:16 Punkten liegt Ottenau derzeit auf dem sechsten Platz, fünf Punkte vor dem Relegationsrang und sechs Zähler vor dem ersten Abstiegsrang. Neben der Partie in Ketsch geht es noch zum ESV Weil (13:21)und zu Hause gegen den TTC Odenheim, die beide im unteren Drittel der angesiedelt sind. Nach unten sollte es für Ottenau auch bei einer einkalkulierten Niederlage in Ketsch eigentlich nicht mehr gefährlich werden. (ti)

