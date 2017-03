Leidenszeit endet mit Vizemeister-Titel

Am vergangenen Sonntag um exakt 13.25 Uhr war es so weit: Sarah Herrmann vom Budo-Club Greffern reckte nach ihrem Halbfinalsieg bei den deutschen Judomeisterschaften der U21 in Frankfurt/Oder in der Klasse bis 48 Kilogramm die Fäuste in die Höhe. Nach einem harten Kampf in der Verlängerung gegen Özlem Gülmez konnte sie ihre Gegnerin mit einer großen Hüfttechnik zu Boden werfen. Die junge Kämpferin und ihr Heimtrainer Falk Herrmann fielen sich glücklich in die Arme, nachdem ihr eine Medaille nicht mehr zu nehmen war.

Mehr als ein Jahr nach ihrer schweren Ellbogenverletzung, Operationen und monatelangem Aufbautraining hatte sich der Aufwand für die 18-jährige Judosportlerin gelohnt: Rechtzeitig zum nationalen Höhepunkt, der deutschen Meisterschaft, war sie wieder fit.

Beim Auftaktkampf in Frankfurt konnte Herrmann nach einer Minute die Judomatte als Siegerin verlassen. Die Brandenburgerin Teresa Dobroschelski konnte sich aus einem Würgegriff nicht mehr befreien und gab auf. Auch im nächsten Kampf gegen die norddeutsche Meisterin Asa Wendt (Godsberg) war Sarah Herrmann nicht zu stoppen: Hohe Wertungen durch Schulterwürfe ebneten den Weg ins Halbfinale. In diesem Halbfinale ging es dann gegen das Speyerer Nachwuchstalent Gülmez bis in die Verlängerung. Nach fast der doppelten Kampfzeit gelang Herrmann der erlösende Hüftwurf im "Golden Score".

Das Finale war eine Neuauflage des Endkampfs 2015 gegen die Nationalkämpferin Janina Teßmann aus Berlin. Unterlag Herrmann 2015 bereits nach wenigen Sekunden, ging nun dieser ausgeglichene Kampf in die Verlängerung. Durch eine kleine Bestrafung im "Golden Score" musste sich Herrmann knapp geschlagen geben. Durch die starke Leistung machte Herrmann bei dem neuen U-21-Bundestrainer der Frauen, Lorenz Trautmann, auf sich aufmerksam. Bei den nächsten Aufgaben in Bad Blankenburg und beim Europa-Cup in Lignano (Italien) gilt es, das gute Ergebnis vom Wochenende auch international zu bestätigen. In der ersten Bundesliga geht Herrmann ab April für den KSV Esslingen an den Start. (red)