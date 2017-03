Drei wichtige Gerätepunkte im Gepäck

Iffezheims Trainer Jürgen Schneider konnte neben Jan Ruf, Cornelius Müller, Tobias Mauck, Jan Anselm und Selim Harmanbasi erstmals auch Liga-Neuling Michael Müller aufbieten, der sich in der höheren Klasse auf Anhieb prima zurechtfand und ein starkes Debüt feierte. Größtes Problem war jedoch Stefan Mutiu, der ehemalige rumänische Nationalturner im Neckarauer Trikot. Wie von Wettkampfcoach Steve Woitalla befürchtet, zeigte Mutiu eine hervorragende Darbietung und sorgte letztendlich für den entscheidenden Unterschied zwischen den ansonsten gleichwertig besetzten Mannschaften.

Bereits zu Wettkampfbeginn am Boden holte der Altinternationale sich mit 14,45 Punkten die Tageshöchstwertung und bahnte den Gastgebern damit den Weg zum ersten Gerätesieg (8:5). Für Iffezheim konnten lediglich Jan Anselm und Newcomer Michael Müller punkten, der gleich in seinem ersten Oberliga-Duell drei Scorepunkte erzielte und damit einen idealen Einstieg hatte.

Auch am Seitpferd hatten die Gäste mit 7:8 nur knapp das Nachsehen, weil ausgerechnet der sonst so sichere Tobias Mauck nicht fehlerfrei über die Pauschen kam und dadurch wichtige Punkte abgeben musste. In Anbetracht seiner technisch sehr anspruchsvollen Übung war es für ihn jedoch zweifellos ein Handicap, dass die Geräteausstattung in der Mannheimer Turnhalle eigentlich nicht den Vorschriften entsprach und kaum wettkampftauglich war. Deutlich besser präsentierte er sich an den Ringen, wo er drei Scorepunkte einheimste. Michael Müller steuerte mit einer sehr sauberen Darbietung weitere fünf Zähler für die Iffezheimer bei und sicherte in dieser Disziplin zumindest ein 8:8-Unentschieden.

Am Sprung begannen die Iffezheimer mit Cornelius Müller und Jan Anselm vielversprechend, mussten am Ende aber erneut eine Niederlage hinnehmen. Spürbar unwohl fühlten sie sich anschließend am Barren, der eher dem Schülerturnen genügte und weniger den hohen Belastungen auf Oberliga-Niveau. Folglich gerieten die Übungen der Gäste etwas wackelig, während Neckarau mit den speziellen Bedingungen besser vertraut war und erneut die Nase vorne hatte. Beim Stand von 40:28 ging es zum abschließenden Reckturnen, wo Michael Müller seinem Kontrahenten nochmals fünf Scorepoints abjagen konnte und Jan Anselm ein Unentschieden erreichte. Bemerkenswert war die Leistung von Selim Harmanbasi, der sein Duell gegen den Neackarauer Überflieger Stefan Mutiu mit zwei Scorepoints gewann und damit die seit 2014 andauernde Siegesserie des Rumänen beendete. Dadurch verkürzten die Gäste ihren Rückstand auf 42:35.

Am Sonntag gastiert der Tabellenführer

Die Einzelwertung gewann erwartungsgemäß Stefan Mutiu (22 Scorepunkte) vor Michael Müller (13) und Jan Anselm (11).

Am kommenden Sonntag ist der Tabellenführer TG Hegau-Bodensee in Iffezheim zu Gast, gleichzeitig empfängt die zweite Mannschaft in der Landesliga den Turnverein Furtwangen. Beginn ist um 15 Uhr in der Maria-Gress-Sporthalle in Iffezheim. (red)