TBG liefert großen Kampf

Nicht nur die mitgereisten Fans aus der Benzstadt sahen gleich zu Beginn am Boden einen fulminanten Start der Gäste. So konnten gleich die ersten Gerätepunkte mit 47,95:47,60 aus Obergrombach entführt werden. Kai Heberle erturnte mit seiner Kür die Tageshöchstwertung (12,4). Dass das Zittergerät Pauschengerät dieses Jahr zu den Stärken der Gaggenauer zählt, sah man auch an diesem Tag: So wurde auch das zweite Gerät mit 39,60:37,75 Punkten gewonnen und der kleine Vorsprung etwas ausgebaut.

An den Ringen gingen verletzungsbedingt nur vier Turner des TBG ans Gerät. Somit zählten alle Wertungen und es gab kein Streichergebnis. Georg Nikitin konnte mit seinen 11,65 Punkten und einer anspruchsvollen Kür die beste Tageswertung erzielen. Der TV Obergrombach verringerte aber zur Pause den Rückstand und gewann das dritte Gerät knapp mit 43,90:43,10.

Nach der Pause wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht und konnten die höherwertigen Sprünge zeigen. So zogen sie mit 47,20:45,30 Punkte am TBG vorbei. Auch am Barren erhielt der TVO bessere Endwerte und baute den Vorsprung auf zwei Punkte aus. Abschließend ging es ans Königsgerät Reck. Hier zeigten die Gaggenauer Kunstturner starke Übungen und steigerten sich deutlich im Vergleich zum Rundenauftakt in der Vorwoche. Mit 43,65:38:95 Punkten konnten die Obergrombacher allerdings auch das letzte Gerät für sich entscheiden - und damit den Tagessieg (265,65:258,25 Punkte). "Wir können mehr als zufrieden sein mit der Mannschaftsleistung. Das Team hat toll gekämpft, und in den nächsten zwei Wettkämpfen geht es für uns um alles", meinte Trainer Paul Stangenberg nach dem Duell. Am Samstag sind die Gaggenauer bei der Bundesliga-Reserve des TSV Grötzingen zu Gast. (red)