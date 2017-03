Neue Serie starten

Es passt zur zweifelhaften Spielstärke der Landesliga in dieser Saison, dass Spitzenreiter Durbach auf eigenem Platz verlor und Hofstetten beim Abstiegskandidaten Hausach nur 0:0 spielte, und dennoch alles beim alten blieb. Von daher hatte auch der Bühler Ausrutscher in Oberkirch noch keine vorentscheidende Bedeutung zumindest im Kampf um die Vizemeisterschaft.

Klar ist aber auch, dass es der VfB in dieser Form nicht packen wird. Im Heimspiel gegen den SC Offenburg muss eine viel bessere Leistung abgerufen werden. "Ich erwarte keine Wunderdinge mehr. Am Schluss steigt noch ein Aufsteiger auf", sagt VfB-Coach Jürgen Schnurr. Damit könnte er neben Freistett auch den Rastatter SC/DJK meinen. Der blieb zwar auch im vierten Spiel in Folge sieglos, doch das 3:3 in Offenburg nach 0:3-Rückstand verrät gute Moral. Bei vier Zählern Rückstand auf den Zweiten Schutterwald ist noch alles drin. "Unsere Maxime lautet: Endlich mal wieder siegen gegen Hausach. Wir müssen endlich wieder das Gefühl für Siege entwickeln, so wie in der Vorrunde."

Mit sieben Punkten in drei Spielen ist Rot-Weiß Elchesheim ein sehr positiver Jahresstart gelungen. "Tabellarisch sieht das jetzt gut aus, es ist auch ein gutes Gefühl, mal sorgenfrei zu sein. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, dass wir jetzt die 30-Punkte-Marke geknackt haben", sagt Spielertrainer Florian Huber, der gegen Durmersheim wegen einer Kehlkopfentzündung nur an der Seitenlinie agierte. Da sein derzeit starker Bruder Sven die nächsten beiden Spiele privat verhindert ist, will der ältere Bruder beim Dritten in Hofstetten unbedingt wieder mitwirken. "Keine Mannschaft ist in der Liga richtig überlegen", fährt er nicht ohne Hoffnung zum Spitzenteam.

Aufsteiger SV Ottenau hat trotz dem 2:3 zuletzt satte zehn Punkte Vorsprung auf den Drittletzten Niederschopfheim und dabei soll es auch nach dem Heimspiel gegen Altdorf bleiben. "Das war wohl unsere schlechteste Saisonleistung, dazu passte dann auch noch der verschossene Elfmeter kurz vor Schluss. Von daher erwarte ich eine Reaktion", sagt Coach Thomas Gerold, dessen Team im Hinspiel 2:4 unterlag.

Während das abgeschlagene Schlusslicht Phönix Durmersheim bemüht sein wird, die gute Moral auch gegen Niederschopfheim zur Schau zu stellen, ist der SV Sinzheim nach dem jähen Ende der ersten kleinen Erfolgsserie der Saison (drei Spiele ohne Niederlage in Folge) wieder unter Erfolgsdruck. Sechs Zähler Vorsprung sind es auf den Drittletzten, aber die nächste Aufgabe hat es gegen den Spitzenreiter in sich. "Bedauerlicherweise haben wir uns in Altdorf selbst geschlagen. Wenn man zwei Tore auswärts erzielt, sollte man auch was Zählbares mitbringen", sagt SVS-Coach Andreas Lamprecht, für den Durbach trotz der überraschenden Heimpleite gegen Freistett aus folgendem Grund ganz oben steht: "Das ist die einzige Mannschaft, die zwischen Kampf und Spiel die richtige Mischung findet. Das reicht schon in dieser Liga."