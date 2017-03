Auf vierte Plätze abonniert

Die deutschen Snowboarder haben bei der WM in der spanischen Sierra Nevada auch im Parallel-Slalom eine Medaille verpasst. Nachdem Cheyenne Loch (Schliersee) am Mittwoch Rang vier im Parallel-Slalom belegt hatte, fuhr im olympischen Parallel-Riesenslalom auch Junioren-Weltmeisterin Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) nur knapp an Bronze vorbei. Alle anderen deutschen Starter waren in der ersten K.o.-Runde oder in der Qualifikation gescheitert.

Im kleinen Finale um Bronze stürzte Hofmeister, die 2016 bei der Junioren-WM Gold im Slalom gewonnen hatte, sechs Tore vor dem Ziel, ihre leicht favorisierte Konkurrentin Jekaterina Tudegeschewa (Russland) hatte freie Fahrt. "Ja, mei", sagte Hofmeister, "ich habe zu viel gewollt." Der vierte Rang sei im Grunde genommen "saugeil", ergänzte sie, "aber der dritte wäre schon drin gewesen."

Gold gewann Ester Ledecka: Das Multitalent aus Tschechien, auch schon bei der alpinen Ski-WM im Februar in St. Moritz am Start, gewann gegen Patrizia Kummer (Schweiz) ihren zweiten WM-Titel. Im Finale der Männer kam es zur Neuauflage der Entscheidung am Vortag: Und erneut gewann im Austria-Duell Andreas Promegger Gold vor Benjamin Karl. Nevin Galmarini (Schweiz) holte Bronze.(sid)