Ziel: Gewinnen trotz G-20-Treffen

Von Moritz Hirn Seit einigen Tagen wimmelt es in Baden-Baden von Polizisten - sitzend im Kastenwagen, patrouillierend vor dem Kurhaus oder fliegend im Helikopter. Die Präsenz ist durchaus verständlich, schließlich mutiert das Städtchen an der Oos aufgrund des G-20-Treffens kurzzeitig zum Nabel der (Finanz)Welt. Weniger klar ist dem ein oder anderen vielleicht, was das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs mit den Oberliga-Handballern des TV Sandweier zu tun hat? Die etwas überraschende Antwort: eine ganze Menge. Gleich vier TVS-Akteure - namentlich Simon Bornhäußer, Markus Koch sowie Johannes und Kapitän Franz Henke - tragen im Berufsleben Polizeiunifom und sind angesichts der angespannten Sicherheitslage im Einsatz. Dass die durchaus prominente Belegschaft heute Abend die schusssichere Weste gegen die grün-weißen Trikots tauscht, ist daher äußerst unwahrscheinlich, um nicht zu sagen unmöglich. Zu allem Übel ist auch noch Rückraum-Shooter Jonas Schuster beruflich verhindert - und das alles ausgerechnet vor dem hoch brisanten Derby gegen den TV Willstätt, den alten Rivalen aus der Ortenau. "Das ist natürlich ein bissel blöd", findet Ralf Ludwig nicht ganz zu unrecht, "aber wir haben noch genug Alternativen, um eine leistungsfähige Truppe auf die Platte zu schicken", fügt der TVS-Trainer kämpferisch hinzu. Es ist allerdings nicht nur der personelle Aderlass, der die Vorbereitung auf den Kracher gegen Willstätt erschwert. Damit die zahlreichen Ordnungshüter bei der Bewachung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seinen internationalen Kollegen auch stets bei Kräften sind, müssen die Polizisten irgendwo verpflegt und untergebracht werden. Aus TVS-Sicht ist den Verantwortlichen dabei dummerweise die Sandweierer Rheintalhalle eingefallen. Die Folge: Die Handballer mussten in die MLG-Sporthalle ausweichen und konnten obendrein nur zweimal trainieren. Trotz der Widrigkeiten ist Ludwig positiv gestimmt: "Durch den Sieg in Heidelsheim sind wir den Druck ein wenig los, der lastet nun eher auf Willstätt." In der Tat können die Mittelbadener mit einem Punkteverhältnis von 23:23 in Sachen Klassenerhalt einigermaßen entspannt in die Ortenau reisen. "Wir sind fast durch, aber eben nur fast", sagt Ludwig und gibt daher folgendes Ziel aus: "Wir wollen so viele Punkte sammeln wie noch nie in der Sandweier Oberliga-Geschichte." Auch einen Sieg in Willstätt hat Ludwig eingeplant. Wie fast jedes Jahr ist der TVW mit Ambitionen in die Runde gestartet, hinkt diesen - auch das ist nicht ganz neu - weitgehend hinterher. Derzeit rangiert das Team von Trainerfuchs Dragan Markovic mit 17:29 Punkten auf Rang elf. Ludwig hat zwar durchaus Respekt vor den Einzelkönnern ("Kristian Eskericic ist ein echtes Pfund. Zudem müssen wir Christian Skusa in den Griff kriegen, und auch Marco Schlampp hat gegen uns meist einen guten Tag"), doch der TVS-Coach weiß aus dem Hinspiel und vom Videostudium, dass es im Zusammenspiel der Individualisten durchaus hapert. Das Rezept, um Willstätt zu knacken, lautet daher: "Mannschaftliche Geschlossenheit - das ist unsere Stärke", sagt Ludwig. Daran wird auch das G-20-Treffen kaum etwas ändern.

