Gute Freunde im Duell

Gute Freunde kann man nicht trennen. Es hätte nicht der Gesangskunst einiger Schlagersänger bedurft, um dies unterstreichen zu können. Der Mörscher Fußball-Übungsleiter Dietmar Blicker trifft so manchen guten Bekannten aus dem Fußballgeschäft alle paar Monate. Dem Spielplan sei Dank. Mit seinem Kehler Trainerkollegen Alexander Hassenstein verbindet ihn aber noch mehr. Zum Beispiel ein guter Teil der gemeinsamen Studienzeit. "Er war vor mir fertig", erinnert sich Blicker noch genau, als sei das mehr oder minder lustige Studentenleben erst kürzlich zu Ende gegangen.

Zwar bewohnten sie keine gemeinsame WG in Karlsruhe, verstanden sich aber immer gut. Wie es unter Kommilitonen eben üblich ist. Und das hatte wohl nicht nur damit zu tun, dass beide in Mathe und Biologie echte Asse waren. Beim Thema Fußball war man auch gleich Feuer und Flamme. Das prägte die Zukunft. Während Hassenstein bei seiner vorletzten Trainer-Station beim ambitionierten Bahlinger SC schon fast professionelle Bedingungen vorfand, hat Blicker in seinem Nebenjob als KSC-Nachwuchsleiter auch hochtalentierte Kicker um sich.

Nun treffen sie sich in der Verbandsliga in der Mörscher Sandgrube zum zweiten Saisonduell. Das erste ging an Blicker mit 1:0. Den ehrgeizigen Kehler Kollegen wird wohl noch mehr wurmen, dass die Saison bei satten 20 Punkten Rückstand auf den Zweiten Villingen schon zwei Monate vor Saisonschluss gelaufen ist. "So weit wird die Freundschaft nicht gehen, dass er uns mit seinem Team etwas schenken wird. Wir können gegen sie aber bestehen", freut sich Blicker auf den zweiten Saisonvergleich.

Wie schon gegen die anderen zwei Hochkaräter Villingen und FFC haben seine Jungs auch bei Tabellenführer Denzlingen forsch und frech beim 1:3 mitgespielt, "leider haben wir die Chance zur 2:0-Führung nicht genutzt. Wenn aber so viele Schlüsselspieler bei uns ausfallen, merkt man das". Von daher darf sich der SVM-Trainer schon glücklich schätzen, dass er gegen Kehl wohl erstmals seit Ewigkeiten seine Bestformation aufbieten kann. Der enorm starke Dominic Riedel ist nicht wieder irgendwo in deutschen Landen mit der KSC-Jugend unterwegs, und Langzeitausfall Tobias Gauder zählt auch wieder zum Kader. Nach den 90 Minuten werden sich Blicker und Hassenstein viel zu erzählen haben. Mathe und Bio bleiben dabei sicher außen vor.