Bisons sind klarer Außenseiter

(win) - Im schlimmsten Fall droht der Abstieg. Die Volleyballer des TV Ingersoll Bühl dürfen heute gegen Solingen nicht verlieren. Denn es geht nicht nur um die Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale. Es möglich, dass am Saisonende auf ein Team die zweite Liga wartet (Foto: toto). » - Mehr

Bühl