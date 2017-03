Gold für Max Wohlgemuth

Die Bühler Taekwondoschule Olymp richtete vor kurzem die badischen Poomsae-Meisterschaften der Taekwondo Union Baden-Württemberg aus. In der Schwarzwaldhalle fanden sich 160 Wettkämpfer von 19 badischen Vereinen ein, um sich im Formenlauf, genannt Poomsae, zu messen. Knapp die Hälfte der Teilnehmer waren Kinder und Jugendliche. Die Jüngste unter ihnen zählte gerade mal sechs Jahre, die älteste Kämpferin 72 Jahre.

Mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen waren auch die drei Sportler von der Taekwondoschule Olymp, die bei dem Turnier gestartet waren, durch die Bank weg erfolgreich. Max Wohlgemuth (4. Kup) musste als erster der Bühler Wettkämpfer sein Können in der Schwarzgurtklasse (LK 1) Jugend C12 unter Beweis stellen. Im Finale zeigte er eine gute Leistung und sicherte sich mit dem ersten Platz den badischen Meistertitel.

Auch Maximilian Reinfried (1. Kup) schaffte es bis ins Finale, musste sich am Ende aber knapp seinem Gegner geschlagen geben. Er belegte in der C-13-Jugende Platz zwei. Ebenfalls mit dem Silberrang musste sich Daniele Russo (2. Dan) zufriedengeben. In der Klasse Senioren 1 (25 bis 29 Jahre) zeigte Russo dennoch eine gute Leistung. (red)