Wege in den Strafraum

Sieben Spiele hat Mirko Slomka als KSC-Trainer bisher hinter sich gebracht. Zwei Siege, vier Niederlagen und ein Remis stehen zu Buche. Keine besonders gute Bilanz für den einstigen Erstliga-Trainer, der vom Klassenerhalt aber nach wie vor überzeugt zu sein scheint. In der zweiten Liga gehe es gegen jeden Gegner "zäh zur Sache", sagte er gestern. In einer Liga, in der viele Teams auf ähnlichem Niveau agieren, könne man also mit Fortuna Düsseldorf auch einen Gegner schlagen, der neun Zähler vor den Badenern rangiert.

Neben den Langzeitverletzten fällt am Sonntag auch Rechtsverteidiger Matthias Bader aus. Der 19-Jährige hat sich im Training eine Zerrung zugezogen. Fraglich ist der Einsatz von Grischa Prömel. "Bei ihm bin ich aber einigermaßen guter Hoffnung, dass wir das hinbekommen", so Slomka. Dennis Kempe und Ylli Sallahi sind hingegen wieder im Training, und wer hörte, wie ausführlich der Coach seinen Linksverteidiger lobte, ahnt, dass er in der Starformation stehen wird: "Dennis hat in Aue enorm gefehlt. Er ist einer von denen, die wissen, worum es geht." Das gilt laut Slomka aber für die ganze Mannschaft.

Der Frage, warum es in Aue nicht geklappt hat, wenigstens einen Zähler mitzunehmen, ist Slomka unter der Woche intensiv nachgegangen. Im Sächsischen war man ohne eine einzige Torchance vom Feld gegangen. Schon unmittelbar nach der Partie hatte Slomka gefordert, dass in der Schlussphase auch mal die Brechstange herausgeholt werden müsse. Gegen die Fortunen setzt Slomka auf diesbezügliche Lernerfolge der Trainingsarbeit. Vor allem offensive Spielformen standen unter der Woche auf dem Programm - mit dem Ziel, massierte Abwehrreihen zu überwinden. Mit Stefan Mugosa und Dimitrios Diamantakos verfüge man schließlich über Spieler mit gutem Abschluss - sofern sie in Szene gesetzt werden.

Auf der Suche nach einem Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf - nach dem Bielefelder Sieg gegen Kaiserslautern ist der KSC auf den letzten Platz abgerutscht - hatten unter der Woche auch einige Spieler gemutmaßt, dass sich der kommende Gegner als offensivfreudig erweisen würde. "Mauertruppen" wie Aue lägen dem KSC nicht so, hieß es. Auf die Fortuna bezogen dürfte das aber eine trügerische Hoffnung sein, schließlich gilt Düsseldorfs Coach Friedhelm Funkel als ausgewiesener Defensiv-Freund - auch die Fortuna, bei der mit Kevin Akpoguma, dessen Eltern im Stadion sein werden, und Rouwen Hennings zwei ehemalige Karlsruher in den Wildpark zurückkommen.

Das aber mit abnehmendem Erfolg: Die Rheinländer rangieren in der Rückrundentabelle hinter dem KSC (14.) auf dem vorletzten Platz und haben zuletzt die deprimierende Bilanz von vier Niederlagen, zwei Remis und nur einem Sieg zustande gebracht. Damit ist die Fortuna derzeit noch schlechter als der KSC. Womit aus Karlsruher Sicht dann auch doch noch ein Hoffnungsschimmer gefunden wäre - den ein Ex-Spieler allerdings nicht überbewertet wissen will: Natürlich hege er noch Sympathien für den KSC, ließ Rouwen Hennings aus Düsseldorf wissen. "Aber ebenso natürlich will ich ein Tor schießen, und wenn mir das gelingt, werde ich auch jubeln."