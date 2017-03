Der ultimative Showdown

Gemäß der bisherigen Saison-Vergleiche haben die Baden Rhinos im ersten Spiel auswärts gewonnen (4:3). Die Eisbären konnten allerdings am vergangenen Wochenende vor ausverkaufter Kulisse am Airpark ihren Kopf aus der Schlinge ziehen und nach dem 7:3-Erfolg in der Serie gleichziehen. Die Höhe des Ergebnisses spielt dabei keine Rolle. Es zählen nur Sieg oder Niederlage. In allen bisherigen fünf Saison-Duellen hat stets das Auswärtsteam gewonnen. Ein gutes Omen, findet auch Sportvorstand Pascal Winkel: "Nach dem Gesetz der Serie sind wir wieder an der Reihe. Warum sollte es nicht klappen?"

In Heilbronn gibt sich Trainer Sascha Bernhard diesbezüglich cool: "Diese vermeintliche Serie interessiert uns überhaupt nicht. Wir waren im ersten Spiel nicht fokussiert genug und haben gesehen, was dann passiert ist. Im zweiten Spiel haben wir dann 60 Minuten lang hoch konzentriert agiert und haben den Gegner dominiert. Unsere Spieler sind erfahren genug, um daraus ihre Lehren zu ziehen", setzt der Übungsleiter auf die Erfahrung von vier Meistertiteln in Folge.

Der Vorrundenprimus ist natürlich der Favorit. Dementsprechend ist das Team vor eigener Kulisse aber auch einem Erwartungsdruck ausgesetzt. Vor vier Jahren standen sich die Kontrahenten, damals im Finale, an selber Stelle schon einmal gegenüber. Vor 3000 Zuschauern musste das Penaltyschießen entscheiden. Erst in der zweiten Runde sicherte sich das mit vielen Ex-Profis bestückte Über-Team den Pokal. Einige Akteure spielen heute noch für ihren Verein.

Morgen bietet sich den Spielern der Rhinos eine gute Möglichkeit, sich für die damalige Niederlage zu revanchieren und den Eisbären als erstes Team seither den Zahn zu ziehen. Pavol Jancovic, der slowakische Trainer der Rhinos, hat die letzte Niederlage derweil analysiert und weiß, wo es anzusetzen gilt.

"Wir haben im letzten Spiel im zweiten Drittel nicht konsequent genug gespielt, haben nur reagiert statt selbst zu agieren. Wir müssen besonders auf der großen Eisfläche in Heilbronn unserem System treu bleiben. Dann haben wir die Chance zu gewinnen. Wenn einer die Eisbären aus den Playoffs werfen kann, dann sind wir das. Wir fahren nicht nach Heilbronn, um denen schon wieder zum Finaleinzug zu gratulieren." (ndm)