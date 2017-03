Kurze Zeit scheint sogar die Überraschung möglich

Zu gewinnen war das Spiel nicht, doch bei der 1:3 (18:25, 16:25, 25:18, 18:25)-Niederlage im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinals zogen sich die Volleyballer des TV Ingersoll Bühl bei Meister Berlin achtbar aus der Affäre. Wenn mit dem Aufschlag Druck gemacht werden konnte, zeigten sich die Hauptstädter anfällig.

Berlins Trainer Roberto Serniotti hatte nahezu die gleiche Formation wie beim schweren Champions-League-Spiel in Istanbul auf das Feld geschickt, lediglich Jubiläumsspieler Felix Fischer rutschte in seinem 500. Spiel im Trikot der Berliner für Aleksandar Okolic auf die Mittelposition. Als Reminiszenz an das Berliner Urgestein, dessen Markenzeichen ein Stirnband ist, hatte auch ein Großteil der 5249 Zuschauer in der Max- Schmeling-Halle sowie alle Berliner Spieler ein Stirnband übergezogen, lediglich die Bisons versuchten, in der feierlichen Stimmung den Störfaktor zu spielen. So war der erste Satz lange eine sehr ausgeglichene Veranstaltung, und bis zur zweiten Technischen Auszeit (15:16) hielt Bühl effektiv dagegen. Dabei hatte Trainer Ruben Wolochin erneut auf seinen Stamm-Zuspieler Juan Finoli verzichten müssen und mit Ilya Zhilin einen Spieler auf dem Feld stehen, der sich mit Schmerzen durch die Partie quälte. Während Bühl somit im Angriff die Alternativen fehlten, machte Berlin vor allem über die Außenpositionen viel Druck und gewann den ersten Satz am Ende deutlich. Bühl schien geknackt zu sein, denn im zweiten Satz legten die Hauptstädter los wie die Feuerwehr. Bühl geriet früh in Rückstand und schaffte es nicht, dichter ranzukommen.

Wer nun mit einem schnellen Ende gerechnet hatte, wurde positiv überrascht: Bühl lag zwar auch im dritten Satz zunächst in Rückstand (2:4), drehte dann aber deutlich auf. Die Annahme kam stabiler, Zuspieler Kristen Cléro konnte verstärkt seine Mittelangreifer in Szene setzen und auch auf den Außenpositionen wurde mehr Druck gemacht. Da auch der Block jetzt immer häufiger zugriff, bekam Bühl zusehends Oberwasser und hatte am Ende keine Probleme, auf 1:2 zu verkürzen. Bühl war nun richtig in Schwung, und nachdem Akhrorjon Sobirov zu Beginn des vierten Satzes drei weitere Blockpunkte setzte, schien kurzzeitig sogar eine Überraschung möglich. Doch der im vierten Satz eingewechselte Okolic machte auf Berliner Seite jetzt zusätzlich Druck, während bei Bühl zusehends die Ordnung verloren ging. Als Berlin mit Paul Carroll auch noch einen frischen Spieler auf der Diagonalen brachte, war die Partie endgültig gelaufen.

Wolochin war nicht nur wegen des Satzgewinns durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. "Block und Feldabwehr waren gut, Akhrorjon war schlichtweg großartig." Vor allem, dass Robert Kromm im Angriff nur auf eine Quote von 33 Prozent kam und lediglich sieben Zähler machte, war ein Beweis der Bühler Blockstärke. Die Konzentration gilt bereits dem zweiten Spiel der Serie am Sonntag in der heimischen Großsporthalle (16 Uhr). "Natürlich wird es extrem schwer, doch mit unseren Fans im Rücken wollen wir ein Entscheidungsspiel erzwingen. Wenn wir daran glauben, können wir es auch schaffen." (win)