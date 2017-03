Kampfbetontes Remis in Mörsch Die erschöpften Hauptakteure waren nach dem 2:2-Unentschieden des SV Mörsch gegen den Kehler FV schon auf dem Weg unter die heiße Dusche, da unterhielten sich die befreundeten Trainerkollegen Dietmar Blicker (Mörsch) und Alexander Hassenstein (Kehl) noch minutenlang auf dem beinahe umgegrabenen Geläuf der Mörscher Sandgrube. Im ersten Abschnitt eines "kampfbetonten, aber stets fairen" Verbandsliga-Spiels, wie Hassenstein zusammenfasste, begannen die Hausherren wie die Feuerwehr. Kehl war nach dem Anstoß der Gelben nicht ein einziges Mal am Ball, da musste Torhüter Florian Streif das Leder bereits aus dem Netz fischen. Nach dem Anstoß landete der Ball auf der rechten Außenbahn und von da aus bei Dominic Riedel. Streif war zwar noch dran, konnte Riedels Schuss aber nicht mehr aus dem Winkel kratzen (1.). Auch in der Folgezeit bestimmten die Hausherren klar das Spiel. Weitere Chancen fanden jedoch nicht das Ziel. Obendrein verweigerte Schiedsrichter Thomas Renner Mörsch einen Elfmeter: Christof Leiss war kurz vor dem Abschluss, als sein Gegenspieler von der Seite anrauschte und mehr Mann als Ball traf - der Pfiff blieb aus. Wie aus dem Nichts kam in der Mitte des ersten Durchgangs der Kehler Ausgleich. Nach einem Offensiv-Foul von Leiss befand sich die Mörscher Defensive im Tiefschlaf. Den nutze Kehls Innenverteidiger Stefan Laifer, um den Ball über Freund und Feind hinwegzuschlagen. Benjamin Göhringer hatte plötzlich nur noch Fabian Hegele vor sich. Er schoss den Ball humorlos aus rund 16 Metern ins linke, obere Kreuzeck zum 1:1 (28.). In der zweiten Hälfte wurde das Spiel immer wilder. Zuerst schoss erneut Göhringer sehenswert den 2:1-Führungstreffer für die Gäste (57.). Nur wenige Augenblicke später zeigte Renner auf den Kehler Elfmeterpunkt. Fabio Celentano wurde nach einem Freistoß im Strafraum beinahe mit dem Fuß am Kopf getroffen, so dass dem Schiedsrichter nichts anderes übrigblieb. Yannic Hess verwandelte cool (59.). Er war es auch, der Minuten später mit der Trage vom Feld gebracht und vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Ihm sprang die Kniescheibe heraus und wieder hinein. Kurz vor Ende verletzte sich auch der Kehler Maximilian Sepp. Nach einem Pressschlag im Mittelfeld blieb er liegen. Blicker sagte nach dem Schlusspfiff: "Wir hätten wie schon in Denzlingen das Zweite drauflegen müssen." Trotzdem zieht er nach dem Punktgewinn positives Fazit. "Wir dürfen nicht vergessen, dass heute ein Oberliga-Absteiger gegen einen Landesliga-Aufsteiger gespielt hat." 1. SV Mörsch: Hegele - Hess (71. Pflugfelder), Preine, Kramer, Baumann - Celentano, Rudhart, Schmitt, Klemm - Leiss (65. Gauder), Riedel. Kehler FV: Streif - Aras, Laifer, Halsinger, Charlety - Sepp (85. Stefan), Rios (46. Rhourdaoui),Sax - Assenmacher, Aziz (46. Paqarizi) - Göhringer. Schiedsrichter: Renner (Meßkirch) - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Riedel (1.), 1:1, 1:2 Göhringer (28., 57.), 2:2 Hess (59., FE) - Beste Spieler: Riedel, Klemm, Schmitt - Göhringer, Sax. (msc)

