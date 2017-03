Keine Überraschungen Aus der Überraschung wurde nichts: Die Oberliga-Handballerinnen des TuS Metzingen II, die selbst ernannten "TusSies", waren dann doch eine Nummer zu groß für die TS Ottersweier. Das Schlusslicht unterlag dem Tabellenführer gestern Abend mit 25:36. Wenig überraschend verlief auch das zweite Spiel des Wochenendes mit Bezirksbeteiligung: Die SG Steinbach/Kappelwindeck ließ dem Vorletzten Nußloch keine Chance und fuhr einen verdienten Auswärtssieg ein. SG Nußloch - SG Steinbach/K. II 16:29. In der ersten Hälfte war Arnold Manz, sportlicher Leiter der Steinbacherinnen, lediglich mit der Abwehrarbeit zufrieden, sein Kommentar zur Offensivleistung in Durchgang eins: "Das war nix!" Dennoch ging die SG mit 5:1 Front (12.), allerdings wehrte sich das Schlusslicht nach Kräften und ließ sich noch nicht abschütteln (5:8/25.). Weil die Steinbacherinnen reihenweise exzellente Torchancen ausließen, ging es lediglich mit einer Drei-Tore-Führung in die Kabine. "Die letzte Konsequenz hat gefehlt", so Manz' Fazit. In den ersten 13 Minuten nach dem Wechsel gestatteten die Gäste der Nußlocher SG lediglich zwei Tore, und auch in der Offensive lief es fortan etwas flüssiger. Die Folge: Beim 17:10 standen die Zeichen klar auf Auswärtssieg. Spätestens nach dem 23:13 (52.) war die Partie dann zugunsten des starken Aufsteigers gelaufen. Steinbachs Trainer Kevin Bauer nutzte die Gelegenheit und gestattete allen Spielerinnen ausreichend Einsatzzeit. Durch den Sieg kletterten die Steinbacherinnen auf Platz drei der Oberliga-Tabelle. Tore für Nußloch: Joerg 4/2, Arnold 4, Beckenbach 3/1, Racky 3, Kann, Lemke je 1 - für Steinbach: Aliu 6/4, Baier 6, Gerspach 4, Elies, S. Falk, Manz je 3, Quist, Keller je 2. TS Ottersweier - TuS Metzingen II 25:36. Trotz der deutlichen Niederlage war Wolfgang Oechsle mit der Leistung seiner Turnerschaft "völlig zufrieden". Dass gegen die Übermannschaft aus der Schnäppchenmetropole nichts zu holen sein würde, war dem Teammanager klar, aber immerhin habe die TSO im Gegensatz zur Klatsche im Hinspiel "ordentlich dagegengehalten". Zu Beginn war Ottersweier gleichauf (2:2/4.), auch Mitte der ersten Hälfte war das Ergebnis beim 5:7 (15.) völlig in Ordnung. Nach der Pause (10:17) sorgten vor allem Metzingens Alexandra Kubasta und Delaila Amega dafür, dass die Partie schnell entschieden war (13:23/39.). Zu allem Übel musste dann auch noch TSO-Urgestein Gabi Kneer nach ihrer dritten Zeitstrafe schon nach 48 Minuten vom Platz - eine Schiedsrichterentscheidung, die Oechsle nicht verstehen konnte und die die Abwehrarbeit zusätzlich erschwerte. Am Ende war Oechsles Fazit klar: "Metzingen steht völlig zurecht da oben." Tore für Ottersweier: Metzinger 7/2, Waßmer 5, Kneer, Gutenkunst, Strauß je 3, Schmälzle, Pfliehinger je 2 - für Metzingen: Amega 10/1, Kubasta 7, Kaupp 4/2, Schall 4, Grosz-Savanyu 3/1, Welser 3, Albien 2, Prinz, Rott, Seeger je 1. (moe/red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben