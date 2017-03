Keiner liefert

Bühl

Bühl gastiert in Oberkirch Bühl (red) - Zu einem Wiedersehen mit einem guten alten Bekannten kommt es für den Landesligisten VfB Bühl beim Gatspiel in Oberkirch. Der langjährige VfB-Spieler Marko Kesch will mit dem SVO die Klasse halten. Ottenau (Foto: fuv), das in Niederschopfheim antritt, hat das gleiche Ziel.

Lahti

Björgen nicht zu stoppen Lahti (red) - Marit Björgen (AP-Foto) ist bei den Titelkämpfen in Lahti zum 16. WM-Gold gestürmt. Die 36 Jahre alte Norwegerin gewann am Dienstag den Langlauf über 10 Kilometer im klassischen Stil in 25:24,9 Minuten. Beste Deutsche war auf Rang zehn Stefanie Böhler.