Großkampftag in Großsporthalle Ganz im Zeichen von Barren, Balken, Reck und Sprungtisch stand das Wochenende in der Bühler Großsporthalle. Die Turnerjugend des Turngaus Mittelbaden-Murgtal veranstaltete dort in Zusammenarbeit mit dem TV Bühl ihre diesjährigen Bestenwettkämpfe im Gerätturnen. Rund 120 Mannschaften ermittelten in den einzelnen Wettkampfklassen im Gerätturnen ihre besten Sportlerinnen und Sportler. Großkampftag ist wohl der passende Ausdruck, wenn in der neuen Sporthalle in der Zwetschgenstadt die Sportler um einen vorderen Platz kämpfen. Veranstalter war die Turnerjugend des Turngaus unterstützt vom Ausrichter des Vergleichswettkampfes, dem TV Bühl. Wettkampfbeginn war Samstag und Sonntag um jeweils 9.30 Uhr. Sina Schneider, Vorsitzende der Turngaujugend, freute sich über die stabilen Meldezahlen. Gingen doch an beiden Tagen insgesamt 120 Mannschaften an den Start. Ein großes Lob richtete sie auch an die fleißigen Helfer aus der Zwetschgenstadt, die für Auf- und Abbau und die Bewirtung der Gäste zuständig waren. "Das Team um Ralf Fäßler hat eine tolle Arbeit gemacht", lautete ihr herzliches Lob. Mit 20 Mannschaften stellte der TV Bühl nicht nur den teilnehmerstärksten, sondern auch den erfolgreichsten Verein der Veranstaltung. Einziges Manko war an beiden Tagen die Mikrofontechnik in der Halle, die immer wieder mit lauten Knallgeräuschen erschreckte. Am Samstag fand der weibliche Geräteturnwettkampf am Barren, Balken, Boden und Sprung statt. Die Turner ab sieben Jahren traten am Sonntag zu ihrem Wettkampf am Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck an. Am Ende durften sich die beiden erstplatzierten Mannschaften in der Bezirksklasse über die Qualifikation für den Bezirksentscheid der Turngaue Breisgau, Ortenau und Mittelbaden-Murgtal am 1. April in Muggensturm freuen. (sch)

